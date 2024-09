Elio Riera afirma desconocer si Andrés Hurtado pagó viaje de Elizabeth Peralta: "No tengo conocimiento"

27/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, declaró "no tener conocimiento" ni "evidencia" de que su patrocinado, a través de una empresa suya, haya facilitado el pago de un viaje a Estados Unidos para la fiscal Elizabeth Peralta.

Abogado de Hurtado desconoce pago de viaje

En el programa Informamos y Opinamos, la periodista Karina Novoa se refirió a la diligencia que se realizó en el domicilio de Elizabeth Peralta. En dicho contexto, miembros de la Fiscalía encontraron, como elementos de convicción, unos pasajes de vuelo a E.UU., los cuales habrían sido pagados por una empresa vinculada al humorista.

En esa línea, Riera descartó conocer sobre este tema, debido a que recién tiene acceso a dichos documentos, y que, por tal motivo, no puede brindar una afirmación anticipada. Por ello, considera pertinente realizar un análisis a lo recopilado, a fin de determinar si la empresa A.H. Entertainment Company S.A.C. compró dichos pasajes.

"La verdad que no tengo conocimiento de ese anexo con respecto al requerimiento de prisión preventiva. Con respecto a ese tema, es una cantidad exponencial de tomos, pero un pago directo por el sr. Andrés Hurtado, no lo encuentro, no lo evidencio. Tenemos que analizarlos y en función a ello presentar los descargos respectivos", mencionó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, declaró "no tener conocimiento" ni "evidencia" de que su patrocinado, a través de una empresa suya, le haya pagado un viaje a EE. UU. a la fiscal Elizabeth Peralta.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/J1CadhbT93 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 28, 2024

Descarta que 'Chibolín' haya pagado los boletos

No obstante, el abogado señaló que Andrés Hurtado no habría realizado un pago directo para la compra de dichos boletos. Además, hizo hincapié respecto a lo referido por el abogado de Elizabeth Peralta, quien aseguró que su patrocinada no recibió ningún tipo de pago por parte del conductor para la compra de los pasajes.

"No puedo negar, los comentarios que menciona se tienen que analizar. Pero pago directo del señor Andrés Hurtado, no existe como tal. Ya lo ha rechazado también la defensa de la señora Peralta. Y en las declaraciones también se posa ello. No he visto el pago, no puedo desmentirlo. Tengo que revisarlo y en su momento presentar los descargos respectivos", reafirmó.

Además, aseguró que en la audiencia programada para el lunes 30 de septiembre, se podrá debatir dicho tema. "En honor a la verdad, nos ha llegado los tomos recientemente. No tengo el pago al que se hace referencia. No puedo certificarlo. Pero el lunes será la oportunidad para debatir con Fiscalía, y en función a eso, tendremos la oportunidad para desvirtuarlo, de ser el caso", sentenció.

De esta manera, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, afirmó que desconocer si su patrocinado compró o no los pasajes de vuelo para la fiscal Elizabeth Peralta.