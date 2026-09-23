Sunass ofrece 90 becas y bolsa de trabajo para estudiantes y egresados: ¿quiénes pueden postular y desde cuándo?

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento lanza el XX Programa de Extensión Universitaria (PEU) Sunass 2027, iniciativa que ofrece 90 becas con opción a prácticas y bolsa de trabajo para estudiantes y egresados. Conoce quiénes pueden acceder y desde cuándo.

¿Quiénes acceden a las becas del PEU Sunass y desde cuándo?

Muchos jóvenes están a la expectativa de alguna oferta laboral o la oportunidad de poder fortalecer su perfil profesional. En ese marco, se da a conocer que la Sunass presentó el XX Programa de Extensión Universitaria — PEU Sunass 2027, una experiencia de formación especializada, gratuita y 100% virtual en regulación de los servicios de agua potable y saneamiento.

De acuerdo a la institución, la convocatoria será desde el 21 de septiembre hasta el 15 de noviembre y se ofrecerán 90 becas distribuidas entre Lima y otras regiones del país. Asimismo, sostiene que los que podrán postular a alguna de las vacantes serán estudiantes de los tres últimos ciclos o egresados(as) de las siguientes carreras profesionales de universidades licenciadas:

Economía.

Derecho.

Ingeniería Sanitaria.

Sunass precisa que los postulantes deberán contar con disponibilidad exclusiva durante las siete semanas del programa y no haber sido becarios/as de una edición anterior del PEU Sunass. Respecto a quienes son egresados, deberán haber culminado sus estudios a partir de diciembre de 2025.

Cronograma de la convocatoria del PEU Sunass 2027

Inscripciones: del 21 de setiembre al 15 de noviembre de 2026.

del 21 de setiembre al 15 de noviembre de 2026. Examen de admisión: 22 de noviembre de 2026. Recuerda que en esta etapa se incluye un examen presencial, nacional y descentralizado . La prueba consta de 80 preguntas: 20 de razonamiento matemático, 20 de razonamiento verbal y 40 sobre la especialidad del postulante.

22 de noviembre de 2026. Recuerda que en esta etapa se incluye un . La 20 de razonamiento matemático, 20 de razonamiento verbal y 40 sobre la especialidad del postulante. Publicación de seleccionados/as: 4 de diciembre de 2026.

4 de diciembre de 2026. Confirmación de participación: hasta el 9 de diciembre de 2026.

hasta el 9 de diciembre de 2026. Envío de documentación : hasta el 16 de diciembre de 2026.

hasta el 16 de diciembre de 2026. Desarrollo del PEU Sunass: del 18 de enero al 5 de marzo de 2027.

¿Qué beneficios recibirán los becarios?

Para revisar con mayor detenimiento el formulario de inscripción al examen de admisión puedes dar clic al siguiente LINK. Además, ten en cuenta que el PEU Sunass 2027 ofrecerá más de 150 horas académicas de formación especializada, así como clases virtuales en vivo con profesionales del sector.

Al finalizar, los participantes podrán acceder a la bolsa de trabajo de la Sunass. Además, los siete primeros puestos de cada especialidad podrán realizar prácticas preprofesionales o profesionales en la institución, según las condiciones establecidas en la convocatoria.

Con esta convocatoria, Sunass busca formar nuevos profesionales especializados en el sector de agua potable y saneamiento. A través del XX Programa de Extensión Universitaria ofrece 90 becas para estudiantes y egresados de Economía, Derecho e Ingeniería.