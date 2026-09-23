Callao: menor de 6 años muere tras caer de la moto de su padre luego de recogerla del colegio

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una niña de seis años murió en el Callao luego de caer de la motocicleta que conducía su padre, quien acababa de recogerla del colegio. La unidad chocó contra un vehículo de transporte público en la avenida Óscar R. Benavides, mientras autoridades investigan cómo ocurrió.

Menor cayó de motocicleta tras colisión

Según informó América Noticias, el accidente ocurrió en la cuadra 16 de la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial, en la urbanización Melitón Carbajal. La menor viajaba como pasajera en la motocicleta conducida por su padre, Javier Lozada Zevallos, cuando ocurrió la colisión vehicular.

El padre había recogido a su hija de su centro educativo poco antes del trayecto. La motocicleta involucrada llevaba la placa 6919-FA y terminó impactando contra un vehículo de transporte público con la placa F9N-078, conducido por Aníbal Huamaní Gutiérrez.

Según la información, testigos señalaron que la motocicleta habría perdido el control al pasar por un rompemuelle. La menor viajaba en la parte posterior y, tras el impacto, salió despedida y cayó finalmente sobre el pavimento de la vía.

Asimismo, Trome informó que la niña no llevaba casco de seguridad al momento del accidente. Tras la colisión, paramédicos llegaron para atender la emergencia, pero confirmaron que la menor había fallecido debido a la gravedad de sus lesiones físicas.

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En el Callao, una escolar de 6 años murió luego de caer de la moto que conducía su padre tras chocar contra un rompemuelles y un vehículo. La menor no usaba casco de seguridad.

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Fiscalía y Policía realizan diligencias

El padre también resultó herido y quedó en estado de shock después de conocer la muerte de su hija. La Policía y el Serenazgo del Callao acudieron al lugar para asegurar el área, realizar desvíos vehiculares y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

La fiscal de Tránsito Yakelin Zapata Palomino llegó a la escena para dirigir las primeras diligencias. El Ministerio Público dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Central del Callao, donde continuaron los procedimientos correspondientes tras el fatal accidente vial.

Las dos unidades involucradas quedaron bajo custodia para los peritajes mecánicos correspondientes. Además, la Policía busca acceder a las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores para reconstruir los momentos previos al choque y determinar las circunstancias exactas del accidente ocurrido aquella jornada de tránsito.

Javier Lozada Zevallos y Aníbal Huamaní Gutiérrez fueron retenidos y trasladados a la Comisaría del Callao, de acuerdo con el reporte citado. Las autoridades continuarán con las diligencias para establecer cómo se produjo la colisión y las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación correspondiente.