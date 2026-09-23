Cronograma de pagos ONP en octubre 2026: revisa las FECHAS clave para cobrar tu pensión

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya pueden revisar las fechas correspondientes al pago de sus pensiones de octubre de 2026. Revisa el cronograma oficial para saber qué día podrás cobrar tu dinero.

Pago de pensión ONP en octubre: ¿qué día iniciará?

Si bien hace solo unos días se dio a conocer que afiliados podrán trasladarse entre la ONP y AFP desde junio del 2027, conforme al Reglamento Operativo de Traslados, aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 000081-2026-PE-ONP, surge otra buena noticia para los pensionistas.

Pues bien, se revela el cronograma de pagos de pensiones ONP correspondiente al mes de octubre del 2026, de acuerdo al último reporte aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01.

El desembolso de las pensiones garantiza un ingreso económico mensual y vitalicio a jubilados, brindando seguridad y tranquilidad para la vejez. En ese marco, se da a conocer las fechas clave en que se efectuará el pago, empezando por aquellos que se encuentran dentro del régimen del Decreto Ley N.º 19990.

Cronograma con fechas del pago ONP a pensionistas

Según el cronograma establecido, los afiliados del régimen Decreto Ley N.º 19990, cobrarán sus pensiones acorde a la inicial de su apellido paterno, para evitar inconvenientes. Las fechas clave y de forma escalonada para obtener su dinero son los siguientes:

Apellidos de la A-C: El abono se dará el miércoles 7 de octubre.

Apellidos de la D-L: Pago será el viernes 9 de octubre.

Apellidos de la M-Q: Abono el lunes 12 de octubre.

Apellidos de la R-Z: Pago el martes 13 de octubre.

Pago a domicilio: Del 15 al 24 de octubre.

Los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y los pensionistas de la Ley N° 27803 recibirán el depósito el 15 de octubre. Se precisó que los depósitos se realizarán en cuentas bancarias, cajeros automáticos, agentes autorizados y ventanillas del Banco de la Nación.

Fechas en que cobrarán los otros regímenes ONP

Por su parte, los pensionistas de los regímenes del Decreto Ley N.° 18846, Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo, Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) recibirán el abono en cuenta el 14 de octubre en las entidades financieras autorizadas: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif; mientras que el pago a domicilio será del 19 al 24 de octubre.

En resumen, si eres pensionista de la ONP es recomendable revisar desde ya el cronograma de pagos de pensiones que se efectuará en octubre del 2026. Los primeros que podrán disponer de su dinero serán los afiliados al Decreto Ley N.° 19990.