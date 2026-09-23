Samuel Daza revela chats con López Aliaga y denuncia presunto chantaje previo al debate

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por el partido Fuerza Popular, Samuel Daza, reveló conversaciones de presuntos chat sostenidos con el postulante y exburgomaestre Rafael López Aliaga, denunciando ser víctima de un presunto chantaje en la antesala del debate municipal.

Acusaciones de amedrantamiento

El aspirante a la alcaldía capitalina reportó haber sufrido la inhabilitación de sus plataformas de comunicación personal durante las primeras horas del 22 de septiembre, en la antesala del Debate Municipal 2026. Sumado a estos inconvenientes en sus dispositivos móviles, el candidato de Fuerza Popular cuestionó duramente la veracidad de los pronunciamientos emitidos por su contendor respecto al financiamiento de obras públicas en el distrito de Ancón.

"Al levantarme muy temprano he podido ver que mi teléfono está bloqueado, ha habido una suerte de silenciar mi teléfono (...) me han bloqueado la cuenta del WhatsApp el cual no puedo acceder y eso sucede. Son argucias y argumentos que suelen utilizar algunos que creen que pueden tener control sobre uno", indicó.

Asimismo, la representación de la agrupación política sostuvo que los ataques mediáticos y las fallas de acceso a sus cuentas buscan distraer a la ciudadanía del análisis de planes de gobierno. El aspirante reafirmó que las acusaciones sobre aportes presupuestales en infraestructuras locales carecen de sustento documental y forman parte de una estrategia para entorpecer el normal desarrollo de la campaña electoral.

"Ayer en la noche ha dicho otra mentira más, el señor Pinocho ya no es chancho, es Pinocho ahora. Ha dicho que él ha colaborado, ha reportado dinero para la construcción de la Plaza Central de Ancón y eso es totalmente falso. Yo creo que él tiene un serio problema a la hora de no controlar sus emociones cuando quiere decir algo y miente abiertamente". señaló.

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