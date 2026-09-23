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Previo al debate

Samuel Daza formaliza denuncia ante el JNE contra Rafael López Aliaga por presunta "intimidación y coacción política"

Tras revelar en una serie de chats amenazantes, el candidato de Fuerza Popular acudió al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral acusando al líder de Renovación Popular de intentar condicionar su participación en el reciente debate municipal.

Candidato presentó denuncia ante el JNE.
Candidato presentó denuncia ante el JNE. (Composición Exitosa)

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/09/2026

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El duro enfrentamiento entre Samuel Daza y Rafael López Aliaga ha pasado de los debates a las instancias electorales. Este miércoles 23 de septiembre, el candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular presentó de manera oficial una denuncia contra el líder de Renovación Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El documento fue ingresado formalmente por mesa de partes de la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental, y está dirigido a la Sra. Mariela Noles Cotito, actual presidenta del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral.

Acusa presunta intimidación previa al debate

En el oficio presentado, Daza Taype detalla en su asunto que interpone la denuncia por "presunta intimidación y coacción política". En el desglose del petitorio, el candidato fujimorista acusa a López Aliaga de protagonizar actos "constitutivos de presunta intimidación y presión política" que habrían buscado condicionar su conducta durante el desarrollo del debate electoral municipal realizado este martes.

Frente a esta situación, Daza solicita expresamente al Tribunal de Honor dos acciones inmediatas para su denuncia contra el exburgomaestre:

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  • Que se admita la denuncia por posible vulneración del Pacto Ético Electoral.
  • Que se "evalúen las comunicaciones de WhatsApp que se adjuntan" en el expediente, a fin de determinar si la conducta del líder celeste es contraria a los compromisos democráticos pactados para los comicios.

Candidato expuso chats en vivo

La medida formalizada ante el ente electoral se produce horas después de que Daza compartiera en los estudios de Exitosa mensajes de WhatsApp presuntamente vinculados a López Aliaga, una situación que el aspirante naranja repetía y cuestionaba durante el debate y que desencadenó una fuerte tensión que marcó la jornada.

Según el candidato, López Aliaga intentó presionarlo para que no emitiera críticas en su contra durante el debate, recurriendo a mensajes que él consideró amenazantes.

"Dime si me vas a atacar, dímelo, al final harás daño a Fuerza Popular, yo sí te haré responsable de 300 muertos en 60 días", se leía en un de los mensajes revelados.

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A este presunto intento de chantaje político, Daza sumó la denuncia de haber sido víctima de un ataque de "bots" o guerra sucia cibernética, luego de que su línea de WhatsApp amaneciera misteriosamente bloqueada y reportada pocas horas antes de su presentación en el debate de duplas.

Ahora, la controversia queda en manos del Tribunal de Honor del JNE, entidad que deberá calificar las pruebas presentadas y determinar si corresponde aplicar una amonestación pública contra Rafael López Aliaga en esta tensa recta final hacia la alcaldía de Lima.

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