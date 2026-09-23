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Pensión desde joven

¿Tienes 18 años y aún no trabajas? Ya puedes afiliarte a la ONP y aportar S/147

Los jóvenes desde los 18 años pueden incorporarse voluntariamente al Sistema Nacional de Pensiones sin contar con un empleo y realizar sus aportes desde el celular.

Jóvenes pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones
Jóvenes pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones Composición Exitosa

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/09/2026

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Los jóvenes que todavía no cuentan con un trabajo también pueden comenzar a construir su futuro previsional. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que las personas desde los 18 años pueden afiliarse voluntariamente al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), incluso si actualmente no tienen vínculo laboral.

La medida forma parte de la iniciativa "ONP Te educa", mediante la cual la entidad busca acercar información sobre previsión social a las nuevas generaciones y explicar los beneficios de empezar a realizar aportes desde una edad temprana.

Desde marzo, personal de la ONP viene visitando institutos de educación superior de Lima para brindar charlas a estudiantes sobre la importancia del ahorro a corto y largo plazo, además de explicar las características del Sistema Nacional de Pensiones. De acuerdo con la entidad, estas actividades ya permitieron sensibilizar a más de 3000 estudiantes.

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¿Cómo pueden afiliarse los jóvenes?

Una de las principales novedades es que los interesados no necesitan esperar a conseguir un empleo para incorporarse al SNP. La afiliación puede realizarse de manera voluntaria y está dirigida a personas que no tienen vínculo laboral y que no se encuentran afiliadas al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

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El proceso puede iniciarse desde un celular mediante la plataforma ONP Virtual. Para ello, el interesado debe ingresar a la opción "Mi primer aporte" y seleccionar "Quiero afiliarme voluntariamente", según la información difundida por la ONP.

La entidad también precisa que quienes quieran incorporarse de manera facultativa deben cumplir determinadas condiciones, entre ellas no estar afiliados al SPP. El trámite puede realizarse en línea y, si se presentan dificultades para validar los datos, también existe la posibilidad de acudir a los centros de atención de la ONP.

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Aporte mínimo es de S/147 al mes

El aporte mínimo mensual para estos afiliados es de S/147, monto que puede pagarse mediante diferentes canales digitales y presenciales. Entre las opciones digitales se encuentran la billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank, así como la plataforma Operaciones en Línea de la Sunat, sin necesidad de contar con clave SOL.

Para los pagos presenciales, la ONP informó que pueden utilizarse los agentes Interbank, empleando el código de servicio 0600203, además de las ventanillas del Banco de la Nación. En ambos casos, se debe proporcionar la información solicitada del afiliado y el monto correspondiente.

La ONP señala que realizar aportes al SNP permite acceder a una pensión de jubilación y también contempla protección ante situaciones de invalidez derivadas de accidentes. Para este último beneficio, se requiere haber realizado al menos 12 meses de aportes durante los tres años previos al accidente.

En el régimen general del SNP, la jubilación requiere, entre otros requisitos, contar con 65 años de edad y al menos 20 años de aportes.

La posibilidad de afiliarse al SNP desde los 18 años permite que quienes todavía no trabajan formalmente puedan comenzar a realizar aportes previsionales por cuenta propia. 

Con un aporte mínimo de S/147 mensuales y alternativas para realizar el trámite y los pagos de manera virtual, la ONP busca que los jóvenes incorporen la previsión para la jubilación como parte de sus decisiones financieras desde una etapa temprana

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