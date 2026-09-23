Visita del papa León XIV: Monseñor Guillermo Inca confirma que todas las actividades en Perú serán gratuitas

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la pronta llegada del papa León XIV al Perú el próximo 11 de noviembre, el Monseñor Guillermo Inca confirmó, que todas las actividades relacionadas con el Santo Padre que se desarrollarán a nivel nacional serán gratuitas.

Coordinador de la visita del papa León XIV confirma que actividades serán gratuitas

El Monseñor Guillermo Inca se pronunció ante la llegada del papa León XIV y mencionó que, desde la sede de Conferencia Episcopal Peruana, en Jesús María, se vienen sosteniendo reuniones que aseguren el correcto desarrollo del evento religioso.

Asimismo, el representante de la iglesia, confirmó que todas las actividades que se realizarán ante su llegada serán gratuitas para el público peruano.

"Es importante que participen espiritualmente, pero también presencialmente. Pronto la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y el Gobierno ofrecerán una conferencia para dar a conocer más detalles. Las jurisdicciones eclesiásticas donde vives te van a decir en concreto cuándo y cómo debes obtener tu pase de ingreso. Les recuerdo que todo es gratuito. Dios nos da gratuitamente, la experiencia de fe es gratuita", sostuvo.

¿Cuál será el primer punto de reunión del papa León XIV?

Según lo narrado por el Monseñor Guillermo Inca, el primer encuentro en territorio peruano que tendrá el sumo pontífice será con la presidenta de la República, Keiko Fujimori y luego asistirá a un encuentro con diferentes autoridades.

"El primer día será protocolar. A su llegada al Perú, lo recibirá la presidenta de la República, y posteriormente se trasladará al Gran Teatro Nacional, donde habrá un encuentro con diplomáticos, empresarios y autoridades", afirmó.

En ese sentido, el lugar que recibirá la mayor concentración de personas será la Plaza de Armas, ya que, desde este punto, el papa León XIV dará un discurso ante el público, abordando los desafíos y lo que espera del pueblo peruano para el futuro.

Historia del papa León XIV con el Perú

Como se sabe, el papa León XIV ha vivido gran parte de su vida en el Perú, precisamente en Chiclayo. Frente a esto, el Monseñor Inca reveló que, el actual sumo pontífice ha asistido a los lugares religiosos más representativos del país.

"Y ahora, con una expresión maravillosa, tendremos la presencia de nuestro querido papa León, que fue miembro del episcopado, estuvo sentado en este auditorio, fue vicepresidente y compartió las alegrías y esperanzas del episcopado", manifestó.

Finalmente, la visita del papa León XIV reunirá gran cantidad de personas. Por esta razón, el Monseñor Guillermo Inca confirmó que todas las actividades en Perú serán gratuitas.