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Presidenta del PJ rechaza discurso de Keiko Fujimori ante la ONU sobre juicios a militares y policías: "Que se retracte"

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, cuestionó las declaraciones de Keiko Fujimori durante su discurso ante la ONU sobre los procesos judiciales contra militares y policías.

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/09/2026

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Durante el I Congreso Internacional de Familia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, cuestionó las declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU sobre los procesos judiciales contra militares y policías.

Presidenta del Poder Judicial pide a Keiko Fujimori que se retracte tras dar su discurso ante la ONU

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, cuestionó las declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU sobre los procesos judiciales contra militares y policías. La representante rechazó lo señalado por la mandataria y pidió que se retracte de sus afirmaciones.

"La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su rechazo a las afirmaciones hechas en la ONU sobre el juzgamiento de casos de terrorismo, ya que vulneran la labor y autonomía de las y los magistrados en el país", expresó la presidenta del Poder Judicial.

¿Qué fue lo que mencionó Keiko Fujimori en su discurso ante la ONU?

La presidenta Keiko Fujimori participó el pasado martes 22 de septiembre en una Asamblea General de las Naciones Unidas y durante su discurso abordó aspectos relacionados con la justicia peruana frente a la delincuencia.

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"Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido", sostuvo Keiko Fujimori.

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