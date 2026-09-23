Senamhi advierte más calor en costa y sierra: temperaturas llegarán hasta los 35 °C esta semana

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El calor continuará intensificándose en diferentes regiones del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que hasta este viernes 25 de septiembre persistirá el incremento de las temperaturas durante el día en la costa y sierra, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los pronósticos de su localidad.

De acuerdo con el aviso, las condiciones meteorológicas estarán acompañadas de poca nubosidad hacia el mediodía. Esta situación favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta, por lo que se recomienda tomar medidas de protección frente a la exposición prolongada al sol.

Costa tendrá temperaturas de hasta 35 °C

Las temperaturas más elevadas se registrarían en la costa norte , donde podrían alcanzar los 35 grados Celsius. En esta zona también existe la posibilidad de lluvias dispersas, según el comunicado difundido por el Senamhi.

En la costa central , las temperaturas llegarían hasta los 30 °C, mientras que en la costa sur alcanzarían los 24 °C. Estas condiciones se presentarán principalmente durante el día y estarán acompañadas por periodos de mayor radiación solar.

El organismo meteorológico también señaló que se prevén ráfagas de viento, principalmente durante las tardes, por lo que las condiciones podrían variar a lo largo de la jornada.

🌡️☀️#AtentoAlAviso #Minam #Senamhi Más calor en la costa y sierra



Hasta el 25 de setiembre, continuará el incremento de las temperaturas durante el día. Se esperan valores de hasta 35 °C en la costa norte y mayor radiación UV. pic.twitter.com/1daPzdVsZ1 — Senamhi (@Senamhiperu) September 22, 2026

Sierra también soportará aumento del calor

El incremento de las temperaturas no se limitará a las zonas costeras. En la sierra norte se esperan valores de hasta 31 °C, mientras que en la sierra central y la sierra sur las temperaturas podrían alcanzar los 29 °C.

El escenario previsto por el Senamhi contempla jornadas con mayor exposición a la radiación solar alrededor del mediodía debido a la poca nubosidad. Por ello, el organismo recomendó a la población protegerse adecuadamente del sol y revisar el pronóstico correspondiente a cada localidad.

La presencia de ráfagas de viento durante las tardes será otro de los factores que acompañarán este periodo de incremento térmico. En la costa norte, además, se mantiene la posibilidad de precipitaciones dispersas.

📣🌡️ #Aviso #Minam #Senamhi Del 23 al 25 de setiembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del país.



✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



📲 https://t.co/XGve3OWtWB pic.twitter.com/C0hs45kSUm — Senamhi (@Senamhiperu) September 21, 2026

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas , incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.