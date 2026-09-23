Escándalo en el fútbol: nominado al Balón de Oro 2026 es protagonista de un escándalo judicial a días de la premiación

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un nuevo escándalo en el fútbol. Un nominado al Balón de Oro 2026 se encuentra en el ojo del huracán luego de que sea protagonista de un escándalo judicial a pocos días de la premiación.

Nominado al balón de oro inmerso en escándalo judicial

El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles el envío a juicio oral del defensor marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi, acusado de violación por una joven en 2023.

La decisión cierra la vía recursiva para el futbolista, quien deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, en un proceso que todavía no tiene fecha fijada.

El internacional con la selección de Marruecos siempre ha negado haber cometido el acto por el que lo acusan y recurrió a la decisión de llevar el caso a juicio adoptada a mediados de junio. durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 por el Tribunal de Apelación de Versalles.

Cabe señalar que el citado recurso era la última vía que le quedaba al futbolista de 27 años para poder evitar ir a juicio. En tanto, la abogada de Hakimi, Fanny Colinn, en declaraciones a la agencia AFP sostuvo que el enjuiciamiento no es sinónimo de condena.

"Los hechos que se reprochan a Achraf Hakimi, y que él niega firmemente desde el primer día, no han sido examinadas por el Tribunal de Casación. Lo serán durante el juicio, en el curso del cual todos los elementos de la defensa del futbolista serán presentados públicamente y de forma contradictoria", manifestó la letrada.

⚖️ La Justicia francesa confirmó que el defensor marroquí Achraf Hakimi, quien disputó el último Mundial, deberá afrontar un proceso oral por una causa iniciada tras la presentación de una joven, quien sostiene que fue víctima de una abuso sexual en febrero de 2023. La resolución... pic.twitter.com/vKLiENMEil — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026

La abogada de la denunciante reacciona a esta decisión

La abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo reaccionó a la decisión con una declaración enviada a la agencia EFE en la que resalta que luego de tres años y medio de lucha su clienta está decidida a obtener justicia y que luchará hasta el final.

"Tras tres años y medio de combate judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada por la defensa de Achraf Hakimi, mi clienta está convencida de que se hará justicia, luchará hasta el final", refirió.

En síntesis, a pocos días de llevarse a cabo una nueva edición del Balón de Oro, el lateral derecho de la selección de Marruecos y del París Saint Germain, Achraf Hakimi, se encuentra inmerso en un escándalo debido a que el Tribunal Supremo de Francia confirmó el envío a juicio oral en el marco de su acusación de violación por una joven de 23 años.