Elecciones Regiones y Municipales: ¿cuánto puedes pagar de multa si no votas y eres miembro de mesa?

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La sanción por no acudir a votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dependerá de la clasificación socioeconómica del distrito que figure en el Documento Nacional de Identidad del elector.

Estas diferencias buscan considerar la situación económica de cada zona y se aplican únicamente a la omisión del voto. Por ello, el ciudadano debe revisar la clasificación correspondiente a su distrito antes de calcular la eventual sanción.

Miembros de mesa tendrán multa

Los ciudadanos designados como titulares o suplentes que no se presenten para instalar la mesa de sufragio, lleguen tarde o se nieguen a cumplir la función asignada recibirán una multa de S/275. Este monto equivale al 5% de la UIT vigente y se aplica por igual, sin importar el nivel de pobreza del distrito.

🗳️ Jaime Rivas explica multas para miembros de mesa y electores



El jefe de la ODPE Lima Oeste 3 detalló los montos de las multas para miembros de mesa y electores.



💬 ¿Conocías estos montos?#Elecciones2026 #ONPE #ODPE #Perú pic.twitter.com/a410aMFg96 — Maz Media TV (@maz_mediatv) September 16, 2026

La sanción corresponde al incumplimiento de la labor electoral y es independiente de la multa por no votar. Un miembro de mesa ausente puede recibir dos penalidades distintas si tampoco participa en la jornada electoral.

Multas pueden acumularse

Si un ciudadano sorteado como miembro de mesa no acude a cumplir su función y además no emite su voto, deberá pagar la multa de S/275 por no instalar la mesa, más la sanción correspondiente a su distrito.

De esta manera, el monto total puede llegar a S/385 en una jurisdicción no pobre, S/330 en un distrito pobre o S/302,50 en una zona de pobreza extrema. La cifra más alta se registra cuando se acumulan los S/275 con la multa de S/110 por no votar.

La ONPE recordó que el cargo de miembro de mesa es obligatorio. Sin embargo, quienes cumplan con esta responsabilidad recibirán una compensación económica de S/165 y podrán acceder a un día de descanso, según las disposiciones electorales.

Electores deben verificar información

Los ciudadanos pueden consultar en las plataformas oficiales de la ONPE si fueron seleccionados como miembros de mesa y conocer su local de votación. Revisar esta información con anticipación permitirá evitar ausencias, retrasos o confusiones durante los comicios.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Cumplir con el voto y con la función de miembro de mesa evitará la acumulación de multas electorales.