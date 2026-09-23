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Tarifa de sanciones

Elecciones Regiones y Municipales: ¿cuánto puedes pagar de multa si no votas y eres miembro de mesa?

En los distritos considerados no pobres, la multa será de S/110. Para las jurisdicciones catalogadas como pobres, el monto establecido será de S/55, mientras que en los distritos de pobreza extrema la penalidad se reducirá a S/27,50.

Elecciones Regiones y Municipales: conoce cuanto vas a pagar de multa si no vota
Elecciones Regiones y Municipales: conoce cuanto vas a pagar de multa si no vota (Composición: Exitosa)

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/09/2026

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La sanción por no acudir a votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dependerá de la clasificación socioeconómica del distrito que figure en el Documento Nacional de Identidad del elector.

Estas diferencias buscan considerar la situación económica de cada zona y se aplican únicamente a la omisión del voto. Por ello, el ciudadano debe revisar la clasificación correspondiente a su distrito antes de calcular la eventual sanción.

Miembros de mesa tendrán multa

Los ciudadanos designados como titulares o suplentes que no se presenten para instalar la mesa de sufragio, lleguen tarde o se nieguen a cumplir la función asignada recibirán una multa de S/275. Este monto equivale al 5% de la UIT vigente y se aplica por igual, sin importar el nivel de pobreza del distrito.

La sanción corresponde al incumplimiento de la labor electoral y es independiente de la multa por no votar. Un miembro de mesa ausente puede recibir dos penalidades distintas si tampoco participa en la jornada electoral.

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Multas pueden acumularse

Si un ciudadano sorteado como miembro de mesa no acude a cumplir su función y además no emite su voto, deberá pagar la multa de S/275 por no instalar la mesa, más la sanción correspondiente a su distrito.

De esta manera, el monto total puede llegar a S/385 en una jurisdicción no pobre, S/330 en un distrito pobre o S/302,50 en una zona de pobreza extrema. La cifra más alta se registra cuando se acumulan los S/275 con la multa de S/110 por no votar.

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La ONPE recordó que el cargo de miembro de mesa es obligatorio. Sin embargo, quienes cumplan con esta responsabilidad recibirán una compensación económica de S/165 y podrán acceder a un día de descanso, según las disposiciones electorales.

Electores deben verificar información

Los ciudadanos pueden consultar en las plataformas oficiales de la ONPE si fueron seleccionados como miembros de mesa y conocer su local de votación. Revisar esta información con anticipación permitirá evitar ausencias, retrasos o confusiones durante los comicios.

onpee

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Cumplir con el voto y con la función de miembro de mesa evitará la acumulación de multas electorales.

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