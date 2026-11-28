28/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno declaró en emergencia sectorial la infraestructura de seis aeropuertos del país ante el peligro inminente que representan las intensas lluvias previstas por el Fenómeno El Niño 2026-2027.

La disposición fue oficializada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Resolución Ministerial N.° 693-2026-MTC/01.02, publicada el viernes 27 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano.

¿Qué indica la medida?

La medida comprende los terminales aéreos de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, pertenecientes al Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, que forman parte del contrato de concesión suscrito entre el Estado y Aeropuertos del Perú S. A.

De acuerdo con los fundamentos de la norma, se identificaron condiciones de vulnerabilidad en diferentes componentes de la infraestructura aeroportuaria, situación que podría agravarse por las precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno climático.

¿Qué riesgos enfrentan los aeropuertos?

El documento advierte que los sistemas de drenaje pluvial, pavimentos, coberturas y otros componentes presentan condiciones que podrían incrementar su exposición ante las lluvias intensas.

Entre los principales riesgos identificados figuran los anegamientos, inundaciones, erosión y filtraciones, así como el deterioro progresivo de las instalaciones aeroportuarias. Estas situaciones podrían comprometer la seguridad operacional, afectar las operaciones aéreas y poner en peligro la continuidad de los servicios que se brindan a los pasajeros.

La resolución también precisa que los distritos donde se encuentran estos seis aeropuertos están comprendidos en el ámbito de afectación del Fenómeno El Niño 2026-2027, declarado mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM.

Por ello, el MTC considera necesario adoptar medidas preventivas que permitan atender las condiciones de peligro inminente antes de que ocasionen mayores afectaciones a la infraestructura y al transporte aéreo.

Ante El Niño, el #PerúResponde ✈️🇵🇪 La resolución firmada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, declara en emergencia sectorial, por peligro inminente, la infraestructura de los aeropuertos de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, ante los posibles efectos de las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 693-2026-MTC/01.02, publicada el 27 de noviembre en el diario oficial El Peruano. ✍️ Esta decisión permitirá impulsar intervenciones preventivas destinadas a fortalecer la infraestructura aeroportuaria, reducir su vulnerabilidad frente a las lluvias extraordinarias y preservar la seguridad de las operaciones aéreas, así como la continuidad de los servicios de transporte de pasajeros y carga. 🗞️ Más información: https://t.co/RfkydYo7Me #ComisiónFEN — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) November 28, 2026

¿Quién asumirá las intervenciones?

Uno de los aspectos importantes de la disposición es que las acciones necesarias para atender esta emergencia no se encuentran comprendidas dentro de las obligaciones contractuales del concesionario Aeropuertos del Perú S. A., debido a que exceden sus responsabilidades de mantenimiento.

En ese sentido, el artículo 2 de la resolución encarga a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad operacional, la operatividad y la continuidad de los servicios aeroportuarios.

Para cumplir este objetivo, la entidad podrá ejecutar acciones y realizar coordinaciones con el concesionario, incluso mediante la suscripción de actas de acuerdo, previa evaluación técnica, contractual, legal y presupuestal.

La norma se sustenta en la Ley N.° 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, y establece que estas intervenciones pueden financiarse con el presupuesto institucional de la entidad pública titular del proyecto.

La declaratoria de emergencia busca anticiparse a los posibles efectos de las lluvias del Fenómeno El Niño 2026-2027 y evitar que las condiciones de vulnerabilidad comprometan el funcionamiento de seis terminales aéreos. La ejecución de las medidas preventivas será fundamental para mantener la seguridad y continuidad del transporte aéreo en el norte y oriente del país.