Neymar genera polémica en Santos tras quedar fuera de la convocatoria y participar en torneo de póker

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Neymar no integró la delegación de Santos que viajó a Venezuela para enfrentar a Universidad Central por la Copa Sudamericana. Con su ausencia ya confirmada por decisión del cuerpo técnico, el delantero brasileño aprovechó el tiempo libre para participar en un torneo de póker en Brasil.

¿Porqué Neymar no fue convocado?

De acuerdo con Ge Globo de Brasil, la ausencia del atacante no respondió a una lesión ni a un problema disciplinario. Según informó, el entrenador decidió no incluirlo en la convocatoria para que continúe con su preparación física tras su participación en el Mundial 2026.

Pese a la explicación del club, algunos hinchas cuestionaron que Neymar optara por participar en un torneo de póker durante el tiempo en que el equipo afrontaba un partido clave por la Copa Sudamericana.

Además de mantenerse con vida en la Copa Sudamericana, Santos también necesita mejorar su campaña en el Brasileirao. Luego de 19 jornadas disputadas, el equipo ocupa el puesto 15 de la clasificación con 21 puntos.

Responde a las críticas

Las críticas han sido generalizadas sobre Neymar, que apenas aportó a las órdenes de Carlo Ancelotti y que no parece demasiado entusiasmado con volver a competir. No obstante, él asegura que se exprime en los entrenamientos para jugar al máximo nivel próximamente. En un vídeo que publicó él mismo desde el centro de entrenamiento Neymar salió al paso de las críticas

"Trabajé por la mañana, no fui al partido, volví al entrenamiento. Estaba en mi día libre. De todas formas, siguen hablando. Me estoy preparando para entrenar. ¿Puedo entrenar o van a seguir criticándome también? Métanse en sus propios asuntos", habló

Neymar tiene contrato hasta diciembre de 2026

Tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026, Neymar anunció su retiro de la selección brasileña. Aunque no se ha pronunciado sobre un posible retiro del fútbol profesional, en Brasil surgieron rumores sobre su futuro.

Sin embargo, la prensa local señala que Santos espera que el atacante cumpla el contrato vigente, el cual finaliza en diciembre de 2026. El conjunto paulista viene de caer ante Botafogo y buscará recuperarse cuando visite a Chapecoense el próximo sábado 25 de julio.

Pese a las críticas por su ausencia en la Copa Sudamericana, Neymar continúa enfocado en recuperar su mejor versión y cumplir su vínculo con Santos. Mientras el club busca mejorar sus resultados en las competencias locales e internacionales, el futuro del atacante brasileño seguirá siendo motivo de atención en los próximos meses.