Minsa anuncia recurso tecnológico para facilitar el acceso inmediato a servicios de salud mental

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la finalidad de mejorar las acciones de prevención contra el suicidio, el Minsa ha anunciado la implementación de un recurso digital para facilitar el acceso inmediato a servicios de salud mental.

Minsa implementa Onebox como herramienta digital

Por medio de una publicación en redes sociales, el Ministerio de Salud anunció su alianza estratégica con Onebox, un sistema centralizado que conecta al usuario con otros canales mediante las búsquedas que se realizan en el dispositivo móvil.

"El Estado tiene una gran responsabilidad haciendo prevención en salud mental. Esta herramienta digital es de suma importancia por lo que una llamada puede prevenir ante la ansiedad, ante la angustia de un ser humano", destacó el ministro.

Esto quiere decir que, cuando un ciudadano realice búsquedas relacionadas con autolesiones, suicidios o términos asociados en Google, Youtube o Gemini, se mostrará de manera prioritaria un botón de acción que conecta con la Línea 113, opción 5 que redirige al usuario con un psicólogo especializado en el tema.

Asimismo, el ministro de salud, Juan Carlos Velasco, mencionó que, la implementación de este sistema es relevante dado el impacto de las cifras de de suicidio a nivel mundial y los pasos que se están ejecutando en el país en favor de la salud mental.

"Recordemos que uno de los grandes problemas en el mundo es el suicidio y el Perú tiene una política de salud mental que interviene día a día a través de diferentes centros de preventorios y a través de esta Línea 113, que hace un trabajo inmediato para brindar una mano ayuda en salud mental." destacó el titular del sector Salud, Juan Carlos Velasco.

🤝 Alianza estratégica para facilitar el acceso inmediato a servicios de salud mental ✅



📲 A través de un Onebox en Google, YouTube y Gemini, personas en riesgo accederán rápidamente a soporte psicológico vía telefónica. pic.twitter.com/r7tvGFHf7W — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 14, 2026

Cifras alarmantes que se llevaron a cabo con el sistema

Al cierre del 2025, la Línea 113 asistió 4853 orientaciones relacionadas con conducta suicida, incluyendo casos de intento suicida y pensamientos suicidas.

La colaboración entre el Ministerio de Salud y Google comenzó en 2021 con la implementación del Onebox para la búsqueda "suicidio". En 2022 se incorporó al Buscador de Google y luego se amplió para incluir "autolesiones".

En la actualidad, la estrategia también ha evolucionado con los avances de Google y está disponible en YouTube y Gemini, ampliando el acceso a ayuda para más personas cuando la necesitan.

Finalmente, la innovación tecnológica es una herramienta que el Minsa pone a disposición de la población para atender una urgente necesidad en el país, como lo es la salud mental.