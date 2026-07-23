SJL: joven muere atropellado por bus del corredor morado en la avenida Fernando Wiesse

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven perdió la vida tras ser atropellado por un bus del corredor morado en la avenida Fernando Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El trágico accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde del martes 22 de julio, generando conmoción entre los vecinos de la zona y obligando a la intervención de las autoridades.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

De acuerdo con la información preliminar, la unidad de transporte circulaba sin pasajeros cuando se vio involucrada en un accidente de tránsito que terminó con el atropello fatal del peatón. Tras el hecho, personal policial llegó al lugar para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

El conductor del bus fue trasladado a la comisaría del sector, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones. Horas más tarde, durante la noche, la vía fue despejada y el tránsito volvió a la normalidad. En el lugar, vecinos expresaron su preocupación por los constantes accidentes registrados en esta importante avenida.

"No se puede saber si ha sido un joven sano, no lo sé, quizá ha sido un ebrio porque acá abundan los ebrios y ellos son a los que mayormente les atropellan. Hace dos meses ha muerto mi vecina atropellada con su pareja", explicó la vecina.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que informó sobre lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares del joven fallecido. Las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades y esclarecer cómo se produjo este lamentable accidente que enluta a una familia en San Juan de Lurigancho.

🔴🔵 SJL: joven fue arrollado por bus del Corredor Morado.



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Corredor morado se incendia

El pasado martes 19 de mayo, un bus del Corredor Morado se incendió en el cruce de las avenidas Ampliación Este y Fernando Wiese, en San Juan de Lurigancho. El hecho generó alarma entre pasajeros y transeúntes, aunque afortunadamente no se reportaron heridos. El vehículo terminó completamente calcinado y el incidente obligó a modificar temporalmente el recorrido del servicio.

De acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos, el incendio se reportó a las 7:46 p.m., donde 3 unidades llegaron para atender la emergencia. Según testigos, el fuego se habría iniciado originado por un cortocircuito derivado de una falla mecánica en el vehículo.

El chofer, al no lograr apagar las primeras llamas, evacuó rápidamente la unidad junto a los demás pasajeros, evitando así una tragedia mayor. Las llamas se propagaron con suma rapidez y consumieron el bus por completo, rediciéndolo prácticamente a cenizas.