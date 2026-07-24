Pedro Aquino: Encuentran sin vida a 'La Chocolatita', mujer señalada como amante del futbolista

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noche del 23 de julio, el programa Magaly TV, La Firme sorprendió a sus televidentes al informar que 'La Chocolatita', mujer relacionada mediáticamente con Pedro Aquino, había sido encontrada sin vida en un inmueble ubicado en la urbanización La Planicie, en La Molina.

Magaly recuerda ampay de Pedro Aquino

Magaly Medina interrumpió el desarrollo habitual de su programa para comunicar la noticia que acababa de llegar a la producción mediante un parte policial. Visiblemente seria, la conductora calificó lo ocurrido como una información "fea" antes de recordar quién era Raiza Joselin Martínez Copa.

La joven, de 34 años, se hizo conocida meses atrás luego de ser vinculada sentimentalmente con el futbolista Pedro Aquino. En aquella oportunidad, las cámaras del programa captaron al seleccionado peruano ingresando a una vivienda ubicada en Surquillo.

Según se informó en ese momento, Pedro Aquino habría señalado que salía temprano para dirigirse a sus entrenamientos. Sin embargo, las imágenes mostraron que acudió al domicilio de quien se hacía llamar 'La Chocolatita' en redes sociales.

"Se acuerdan que nosotros ampayamos a un jugador de fútbol, a Pedro Aquino, ¿no? Que entraba cuando, mientras decía que se iba a sus entrenamientos muy temprano, entraba a Surquillo en una callecita donde se iba a visitar a quien se autodenominaba La Chocolatita", recordó Magaly.

Tras aquel ampay, Raiza ganó notoriedad en plataformas digitales. La conductora señaló que publicaba contenido sensual en TikTok y también contaba con un perfil en OnlyFans.

Encuentran sin vida a 'La Chocolatita'

De acuerdo con la información leída durante el programa, una mujer solicitó la intervención de la Policía al advertir una situación sospechosa dentro de una vivienda de La Planicie.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de La Molina, la influencer conocida como "La Chocolatita" fue hallada sin vida al interior de una habitación. La Policía Nacional investiga las circunstancias del fallecimiento.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD -... pic.twitter.com/oB2sKkTmCh — Exitosa Noticias (@exitosape) July 24, 2026

Cuando los efectivos ingresaron al inmueble, encontraron a Raiza Martínez tendida en el piso y sin signos vitales. Magaly indicó que el reporte policial señalaba que la joven tenía una cinta adhesiva en la boca y que alrededor había varias latas vacías de cerveza.

"Fue la Policía, se acercó y encontraron, dice, una fémina tendida en el piso", manifestó la periodista durante la transmisión.

Asimismo, explicó que un hombre habría permanecido con Raiza durante la noche consumiendo bebidas alcohólicas. Según el parte policial difundido por el espacio televisivo, esta persona se encontraba en la cocina preparando el desayuno cuando llegaron los agentes.

"Una señora denunció a la Policía que su hijo había estado consumiendo bebidas alcohólicas con esta persona, con La Chocolatita", agregó la conductora.

Detienen al principal sospechoso

Durante la intervención, el hombre que se encontraba en la vivienda fue detenido por la Policía para continuar con las diligencias. Magaly también sostuvo que, de acuerdo con la información preliminar, en el inmueble se habrían encontrado sustancias ilícitas.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente si dichas sustancias están relacionadas con el fallecimiento. Tampoco se han informado las causas exactas de la muerte ni los resultados de las pericias médico-legales.

La conductora aclaró que la Policía consideraba al detenido como presunto implicado, pero será la investigación fiscal la que determine si tuvo alguna responsabilidad en lo ocurrido.

Lamentablemente, Raiza Joselin Martínez Copa, conocida como 'La Chocolatita' y vinculada públicamente con Pedro Aquino tras un ampay, fue encontrada sin vida en una vivienda de La Molina. Mientras un hombre permanece detenido, la Policía continúan investigando las circunstancias de su muerte.