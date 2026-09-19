Defensoría del Pueblo pide protección urgente para candidatos tras asesinato de candidata al GORE de Áncash

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo se pronunció ante el atentado que cobró la vida de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, más conocida como la 'China Polo' y exigió medidas de seguridad para los demás postulantes que están en la contienda electoral.

Defensoría del Pueblo exige medidas de seguridad para candidatos

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo expresó su "más enérgica condena" y profunda preocupación por el atentado que ocurrió este sábado 19 de setiembre y cobró la vida de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como 'China Polo'.

De acuerdo con información preliminar, el ataque se registró alrededor del mediodía, cuando la candidata participaba en actividades de campaña. El hecho dejó además varias personas heridas, algunas de las cuales fueron trasladadas a la ciudad de Huaraz.

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