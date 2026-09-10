Natalia Salas revela que un banco le NEGÓ crédito hipotecario por tener cáncer: "Miércoles qué hago"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Salas contó que un banco le negó un crédito hipotecario cuando buscaba comprar un departamento junto a su esposo. La actriz explicó que su condición como paciente oncológica complicó el trámite bancario directamente, pese a contar con recursos para asumir las cuotas del financiamiento.

Explicó por qué no obtuvo el crédito

El episodio ocurrió mientras Salas buscaba una vivienda propia después de varios años de mudanzas. La actriz reveló esta experiencia durante su participación en el pódcast Al otro lado del miedo, conducido por José Peláez, donde habló sobre las dificultades tras su diagnóstico,

La actriz relató esta experiencia durante su participación en el pódcast Al otro lado del miedo, conducido por José Peláez, donde habló sobre las dificultades tras su diagnóstico.

Asimismo, explicó que el obstáculo apareció cuando intentó acceder al financiamiento para comprar el departamento. Según contó, el trámite no avanzó debido a las condiciones relacionadas con el seguro de desgravamen. La actriz señaló que podía asumir las cuotas del préstamo solicitado.

"Sabes que a los pacientes oncológicos no les dan crédito hipotecario. Así tengas el poder adquisitivo, si no te dan un seguro desgravamen no te puedes comprar una casa. Entonces dije, 'miércoles qué hago', me compré mi departamento al contado", contó.

La situación llevó a Natalia Salas a tomar otra decisión para concretar la compra. En lugar de continuar con el crédito hipotecario, optó por adquirir el departamento al contado. De esa manera, evitó recurrir al financiamiento bancario que había intentado obtener junto con su esposo.

La vivienda que quería para su hijo

La actriz señaló que buscaba una vivienda propia. Salas contó que había vivido en más de 17 direcciones y que, después de convertirse en madre, quería ofrecerle estabilidad a su hijo. La búsqueda del departamento tomó mayor importancia en medio de esa etapa familiar.

El diagnóstico de cáncer llegó cuando su hijo tenía un año y ocho meses. En ese periodo, Salas y su esposo evaluaban el crédito hipotecario para adquirir una vivienda. Sin embargo, según su testimonio, su condición oncológica personal terminó afectando el proceso financiero de financiamiento.

La actriz recordó que quería evitar nuevas mudanzas para su hijo y tener un lugar estable donde vivir. Por ello, decidió continuar con la compra pese al inconveniente del crédito hipotecario. Finalmente, reunió el dinero necesario y realizó la adquisición del departamento con pago directo.

Actualmente, Natalia Salas continúa desarrollando actividades profesionales vinculadas con la actuación, producción y creación de contenido. La actriz también participa en la obra teatral Baile de huesos, mientras continúa sus proyectos. Su experiencia con el crédito hipotecario fue compartida durante la conversación con José Peláez.