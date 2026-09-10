Copa Sudamericana: estos son los 11 de Cienciano para enfrentar al Montevideo City Torke en el Cusco

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las 7:30 p. m. de hoy, jueves 10 se septiembre, Cienciano del Cusco recibirá al Montevideo City Torke por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, torneo que ya supo ganar en el año 2003.

El cuadro imperial que dirige el argentino Horacio Melgarejo intentará ratificar las dos últimas grandes presentaciones que ha tenido en la competición internacional, donde de local ese impuso por 4 a 0 ante Lanús y 6 a 1 a Botafogo.

Los elegidos para empezar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

A través de sus redes, el equipo cusqueño anunció la alineación que dará inicio al compromiso y que hará nuevamente revivir la ilusión de su hinchada, tal como ocurrió hace 23 años, cuando en la misma instancia doblegó al Santos de Brasil, para luego hacer lo propio ante el Atlético Nacional de Colombia y finalmente, ante River Plate de Argentina.

En ese sentido, el 11 de Cienciano será de esta manera: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Ademar Robles, Santiago Arias, Alejandro Hohberg; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Por su parte, el equipo oriental también forma de la siguiente manera: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher y Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón y Salomón Rodríguez.

Los aficionados peruanos podrán disfrutar del encuentro entre Cienciano y Montevideo City Torque a través de la señal de DirecTV Sports y Paramount+. En caso no puedas acceder a dichos servicios, podrás seguir la cobertura mediante la transmisión en vivo de Exitosa Deportes.

Final se jugará en Barranquilla

Una vez culminados los cuartos de final, la 'semis' se disputarán entre los días 13 y 14 y 20 y 21 de octubre (horarios todavía sin confirmar). Asimismo, tal como lo oficializó la CONMEBOL en mayo último, la final de la edición 2026 se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

La Copa Sudamericana tiene a su último campeón al argentino Lanús, equipo que justamente fuera eliminado por el Cienciano en los play-off para ingresar a los octavos de final de la actual edición.

A lo largos de sus 24 años de historia, el torneo tiene como equipo más ganadores a Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Lanús, Athletico Paranaense e Independiente del Valle con dos títulos cada uno, escala a la que aspira llegar el equipo peruano.

El Cienciano tiene la responsabilidad de dejar en lo más alto el nombre del fútbol doméstico, todo el Perú está a la expectativa.