Ministro Vinelli se pronuncia tras solicitud de prisión de la Fiscalía por presunta colusión en Agro Rural

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, se refirió acerca del pedido de la Fiscalía de cuatro años de prisión en su contra por presunta colusión en Agro Rural.

Aclaró que no conoce ni se ha reunido con los dueños de la citada entidad y que acudirá "todas las veces" que lo llame el Ministerio Público. "Mi concentración en este momento está en el tema del fenómeno El Niño y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego", sostuvo.

Vinelli niega vínculos con empresas

Marco Vinelli afirmó que no conoce a los representantes de Agro Rural y precisó que el caso está siendo atendido por su abogado. Asimismo, recalcó que respetará el desarrollo de las investigaciones.

"Yo no conozco a las empresas, no me he reunido ni tenido algún tipo de coordinación que implique lo que la Fiscalía está señalando. Tengo una persona especializada en derecho penal que está viendo este tema. Yo soy respetuoso de los procesos del Poder Judicial", remarcó.

Prioriza atención ante El Niño

En ese sentido, rechazó cualquier tipo de coordinación con los empresarios vinculados a la denuncia y sostuvo que su atención está centrada en los eventos climatológicos asociados al fenómeno El Niño y las labores de su sector.

"La Fiscalía señala colusión simple con estas compañías, y repito, yo no conozco a los dueños ni nos hemos reunido Mi concentración en este momento está en el fenómeno El Niño y en el Ministerio", sostuvo.

En entrevista exclusiva con Exitosa, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, se pronunció sobre el pedido de cuatro años de prisión formulado por la Fiscalía en su contra por presunta colusión en Agro Rural. El ministro rechazó conocer a los empresarios involucrados en la denuncia y negó haber mantenido coordinaciones con ellos.