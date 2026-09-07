Carol Reali sorprende con tiernas palabras para André Bankoff tras su boda: "Te amo, esposo mío"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carol Reali y André Bankoff están viviendo una etapa de puro amor y felicidad. La modelo brasileña y el actor decidieron dar un paso importante en su relación y se casaron por civil en Brasil, en una ceremonia íntima. Y, como era de esperarse, Cachaza no se guardó los sentimientos y dedicó unas tiernas palabras a su esposo.

Cachaza dedica tiernas palabras a su esposo

Luego de casarse, Carol Reali decidió compartir con sus seguidores algunos recuerdos de la ceremonia civil. Entre las imágenes que publicó aparece una fotografía en la que André Bankoff la mira con bastante cariño mientras ella luce su vestido blanco.

La instantánea sirvió como escenario perfecto para que Cachaza le dedicara unas palabras bastante románticas a su esposo. "Deseo que cada una encuentre a alguien que les mire así por el resto de sus vidas. Te amo, esposo mío", escribió la modelo junto a la fotografía.

La boda se realizó de manera privada en Brasil y contó con la presencia de familiares, amigos cercanos y testigos. Nada de una celebración multitudinaria ni de exponer cada detalle: los recién casados prefirieron mantener buena parte de este momento en familia.

Después de firmar el acta matrimonial, la pareja compartió un almuerzo con los invitados que estuvieron presentes en esta fecha tan importante. Cachaza también mostró algunos pedacitos de la celebración mediante un video y varias fotografías publicadas en sus redes sociales.

André Bankoff también se pone romántico

Pero Cachaza no fue la única que se puso sentimental. André Bankoff también reaccionó a la publicación de su esposa y dejó un mensaje en el que habló de la familia que ambos están formando.

"Mi amor, nuestra familia se está formando", escribió el actor brasileño, dejando claro que este matrimonio llega en un momento bastante especial para los dos, pues están esperando a su primer bebé.

Bankoff también contó que, antes de conocer a Carol, había pedido en oración por la familia que algún día quería construir. "Siempre digo que estoy agradecido con Dios, porque desde que conocí a Jesús, oré por mi futura esposa y por mis hijos, sin siquiera imaginar quiénes serían", manifestó.

El actor aseguró que continuará haciendo esas oraciones por Cachaza y por el bebé que esperan. "Siempre oré y seguiré orando por el regalo que Jesús me dio: ustedes", expresó.

Finalmente, André Bankoff cerró su dedicatoria con unas palabras para su esposa: "¡Gracias por todo, mi amor! Que Dios nos bendiga y nos proteja siempre. Te amo".

Así, la boda civil de Carol Reali y André Bankoff, acompañado por sus tiernas palabras de amor y los mensajes sobre la familia que están formando, marca un nuevo capítulo en la relación de la pareja, que ahora espera a su primer bebé.