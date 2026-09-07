ONPE: organizaciones políticas y candidatos tienen hasta este 11 de septiembre para reportar gastos de campaña

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las organizaciones políticas y los candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 deberán presentar ante la ONPE información sobre los aportes, ingresos y gastos realizados durante sus campañas electorales. El plazo para entregar dicha información financiera vence este viernes 11 de setiembre.

Organizaciones políticas y candidatos

Según un anuncio realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la fecha límite fue establecida mediante una resolución y alcanza a los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales, así como a los ciudadanos que hayan conseguido inscribir sus candidaturas a los cargos de gobernador, vicegobernador y alcalde provincial o distrital.

"Recordamos a las organizaciones políticas y a los candidatos a gobernador, vicegobernador y alcalde que tienen plazo hasta el viernes 11 de setiembre para presentar su primer informe de aportes, ingresos y gastos de campaña de las #ERM2026", expresó la publicación en redes sociales.

#ONPEinforma 📢| Recordamos a las organizaciones políticas y a los candidatos a gobernador, vicegobernador y alcalde que tienen plazo hasta el viernes 11 de setiembre para presentar su primer informe de aportes, ingresos y gastos de campaña de las #ERM2026. pic.twitter.com/UPY77dQzKT — ONPE (@ONPE_oficial) September 7, 2026

Reportes de actividades realizadas

El primer reporte debe comprender las actividades realizadas entre el 7 de enero, fecha en que fueron convocadas las ERM 2026, y el 5 de setiembre, es decir, 30 días antes de las elecciones. Dentro de este periodo también están comprendidas las elecciones primarias, por lo que los aportes, ingresos y gastos efectuados durante dicha etapa deberán ser incluidos.

La segunda entrega de información financiera abarcará desde el 6 de setiembre hasta la fecha en que se publique en el diario oficial El Peruano la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declare concluidos los comicios.

Asimismo, la documentación requerida por las autoridades electorales puede presentarse mediante el Portal Digital de Financiamiento CLARIDAD de la ONPE o en las mesas de partes presenciales de la sede central, las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

¿Cómo conozco mi lugar de votación para las elecciones del 4 de octubre?

Los electores pueden ingresar al portal oficial de la ONPE en el siguiente enlace. Una vez en la plataforma, se coloca el número de DNI para obtener información sobre el local de votación, la mesa asignada, la condición de miembro de mesa y la dirección exacta del centro electoral.

La ONPE recordó que el local de votación que se tuvo en las Elecciones Generales 2026 no necesariamente será el mismo en la siguiente jornada. Por ello, es importante reconfirmar la información, ya que pueden producirse cambios incluso hasta el mismo día de la elección por motivos logísticos o de seguridad.