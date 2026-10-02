ERM 2026: más de 57 000 agentes policiales serán distribuidos a nivel nacional para garantizar el desarrollo de los comicios del 4 de octubre

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las elecciones regionales y municipales, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará más de 50 000 agentes a nivel de todo el país, con la finalidad de garantizar el orden público y proteger a la ciudadanía antes, durante y después de la jornada electoral de este domingo 4 de octubre.

Cabe precisar que, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para estos nuevos comicios irán a las urnas un total de 26 314 724 votantes. Asimismo, Lima concentra la mayor cantidad de electores del país con más de 9 millones de ciudadanos habilitados para votar. Le siguen Piura, La Libertad, Cajamarca y Arequipa entre las regiones con mayor número de electores. En tanto, Madre de Dios, Moquegua y Pasco figuran como los departamentos con menor cantidad de ciudadanos en el padrón electoral.

Mininter garantiza presencia policial para el libre desarrollo de las elecciones

En conferencia de prensa llevada a cabo la tarde de este viernes 2 de octubre en la sede del Ministerio del Interior (Mininter), su titular, César Astudillo, y el comandante general de la PNP, Gral. Fredy López Mendoza, dieron a conocer las acciones operativas en favor de la seguridad de la población y miembros de los organismos electorales.

Bajo esta consideración, la máxima autoridad policial sostuvo que serán desplegados 57 738 agentes a lo largo de todo el territorio nacional, en el marco del "Plan de Seguridad Ciudadana para las Elecciones Regionales y Municipales 2026", el cual ha sido dispuesto por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, indicó el ministro del Interior.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que este domingo 4 de octubre serán desplegados más de 57 mil efectivos de la Policía Nacional para garantizar la seguridad y mantener el orden durante las Elecciones Regionales y Municipales.... pic.twitter.com/MBdDSDnMJd — Exitosa Noticias (@exitosape) October 2, 2026

Como parte del plan, la Policía Nacional ejecutará operaciones de inteligencia, prevención, resguardo, control del tránsito vehicular y mantenimiento del orden público. Además, protegerá los locales de votación, los centros de almacenamiento y los vehículos encargados del transporte del material electoral, durante su distribución y las operaciones de repliegue y retorno.

Material electoral de Lima y Callao será distribuido esta noche

De acuerdo con los señalado por la ONPE, en el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la entrega del material electoral se realizará desde las 10:00 p. m. de hoy, viernes 2 de octubre, con la participación de 250 unidades de transporte.

Entre los insumos electorales que se entregarán figuran cédulas de sufragio, actas electorales, relación y lista de electores, lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar. También manuales de instrucciones para miembros de mesa, sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para impugnación del voto, cabinas de votación, ánforas electorales y el material electoral de contingencia.

Además de la carga mencionada, se distribuirán aproximadamente 6 000 plantillas Braille, a fin de facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Por cada local de votación se distribuirá, como mínimo, dos plantillas, dependiendo de la cantidad de centros de acopio que tenga.

El organismo electoral detalló que han tomado todas las previciones del caso, a fin de evitar los incidentes similares que ocurrieron durante la primera vuelta presidencial de abril último, donde el equipamiento no llegó en el tiempo previsto a los locales de votación de la capital.