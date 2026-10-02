Accidente en vivo en México: reportera y camarógrafo son atropellados mientras cubrían otro choque en autopista

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La mañana de este viernes 2 de octubre, lo que comenzó como un rutinario enlace informativo sobre las inclemencias del clima, se transformó abruptamente en una angustiante escena de peligro real.

Alrededor de las 08:00 a.m., un equipo periodístico de la cadena Gamavision se encontraba laborando desplegado en la concurrida avenida Morones Prieto, ubicada en la colonia Nuevo Repueblo de Monterrey, Nuevo León.

Los comunicadores estaban allí para reportar en directo los severos estragos que las intensas lluvias han provocado recientemente en toda la zona metropolitana. Paradójicamente, la noticia no tardó en alcanzarlos violentamente a ellos mismos.

Cubrían otro accidente

El motivo exacto de su presencia en ese punto crítico de la vialidad obedecía a un suceso previo que ya alertaba sobre las riesgosas condiciones del asfalto. La reportera y su compañero camarógrafo se habían trasladado al lugar con el propósito de cubrir el lamentable accidente de un motociclista.

Minutos antes de la transmisión, el conductor del vehículo de dos ruedas había perdido el equilibrio y derrapado tras cruzarse inesperadamente con un peligroso deslice de tierra, producto del reblandecimiento del terreno ocasionado por las persistentes precipitaciones.

Camioneta perdió el control por la lluvia

Mientras el equipo de prensa documentaba con gran detalle este hecho y advertía a los televidentes sobre los riesgos latentes de transitar por la zona, la tragedia decidió repetir su caótico guion a muy escasos metros de distancia. En plena transmisión, mientras la cámara registraba puntualmente los detalles del entorno, una camioneta de color gris oscuro perdió repentinamente el control.

Las versiones iniciales sugieren que este conductor recibió un abrupto "cerrón" por parte de otro vehículo veloz. Esta brusca maniobra evasiva, combinada letalmente con el deslizamiento sobre el resbaladizo pavimento mojado, provocó que la camioneta derrapara sin control, impactando de lado y directamente al equipo periodístico.

😨🎥 En segundos, pasaron de contar la noticia a convertirse en parte de ella.



Una reportera y su camarógrafo fueron atropellados por una camioneta mientras transmitían EN VIVO un accidente en #Monterrey. 🚨📺



Por fortuna, ambos están fuera de peligro. 🙏 El conductor fue... pic.twitter.com/Mp7V2mCY9j — NacionPuebla (@NacionPuebla) October 2, 2026

Fuera de peligro

La escalofriante crudeza del impacto quedó inmortalizada en imágenes que grabaron el segundo exacto del atropello, cortando la transmisión y poniendo en alerta al presentador Mario Gámez, que veía desde su base. Este último, afortunadamente, confirmó que ambos periodistas se encuentran estables luego de ser llevados de emergencia a un centro médico, con apenas lesiones y sin fracturas.

Buenas noticias dentro de las malas noticias de hoy: pic.twitter.com/0j0ZPY58Rr — MARIO GAMEZ (@MARIOGAMEZTV) October 2, 2026

Al cierre de esta edición, se desconoce de declaraciones directas de los afectados más allá de lo propio señalado por Gámez. Asimismo, información preliminar señala que el conductor habría sido identificado como un joven de 19 años, quien quedó detenido mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.