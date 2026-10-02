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Seguridad en comicios electorales

Ministro del Interior César Astudillo garantiza seguridad policial durante elecciones regionales y municipales

El titular del Mininter confirmó que los efectivos policiales y militares mantendrán su trabajo contra las organizaciones criminales durante el proceso democrático.

Agentes del orden brindarán seguridad.
Agentes del orden brindarán seguridad. Composición Exitosa

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/10/2026

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El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que los agentes del orden duplicarán sus acciones estratégicas para garantizar el desarrollo de las próximas elecciones regionales y municipales. Este amplio despliegue táctico se ejecutará el domingo 4 de octubre a nivel nacional para llevar adecuadamente a los millones de ciudadanos a votar.

Durante esta importante fecha democrática, la Policía Nacional del Perú no detendrá sus labores habituales contra las diferentes redes delictivas del país. El representante del Ejecutivo detalló que el personal policial protegerá el material correspondiente de la votación, pero al mismo tiempo continuará con sus labores de seguridad contra as organizaciones criminales.

Policía continuará con sus labores de vigilancia en simultáneo

Astudillo enfatizó que la institución no se limitará exclusivamente a vigilar los exteriores de los distintos locales de votación. Por ello, se mantendrá un frente operativo ininterrumpido para combatir amenazas como la minería ilegal, la trata de personas, el cibercrimen y el narcotráfico en el país: "El crimen no para", afirmó el ministro.

Para lograr este doble operativo, las autoridades correspondientes incrementarán su capacidad de respuesta en los más de mil ochocientos distritos del país. De esta manera, el Gobierno busca evitar que las diversas bandas delictivas aprovechen el contexto de las votaciones para cometer actos ilícitos.

"Nuestra Policía Nacional todos los días libra batallas contra la criminalidad", recalcó el ministro sobre el trabajo diario de la institución armada.

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Despliegue masivo de militares

El operativo preventivo abarcará la protección directa de millones de electores que se movilizarán hacia las casi noventa mil mesas de sufragio habilitadas. El gobierno de Fujimori ha ordenado la intervención conjunta del personal policial y de las Fuerzas Armadas.

"Esta jornada la asumimos con total responsabilidad de seguridad", aseveró el ministro al referirse al nivel de compromiso asumido por las instituciones encargadas del orden.

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Además, la autoridad del Interior enfatizó que el éxito del sufragio depende de que el Estado asegure que cada voto ciudadano se emita "con absoluta libertad, paz y seguridad".

No obstante, el operativo vigilará constantemente desde todas las regiones para prevenir cualquier posible alteración del orden público. Las estrategias conjuntas permitirán que las instituciones competentes neutralicen cualquier incidente que intente vulnerar la jornada democrática a nivel nacional.

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