JNE fija el 29 de noviembre para eventual segunda vuelta de elección regional

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el 29 de noviembre de 2026 como la fecha para realizar una eventual Segunda Elección Regional (SER 2026) en aquellas circunscripciones donde ninguna fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador regional consiga al menos el 30% de los votos válidos durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La decisión fue adoptada por el pleno del organismo electoral y publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Como parte del acuerdo, el JNE solicitará a la Presidencia de la República que realice la convocatoria correspondiente en las regiones donde sea necesario desarrollar una segunda jornada electoral.

JNE establece fechas y medidas electorales

Además de definir la fecha de la eventual segunda vuelta regional, el organismo electoral determinó que el 28 de octubre de 2026 será el plazo máximo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) lleven a cabo las audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a las elecciones regionales.

El acuerdo también contempla acciones orientadas a garantizar la seguridad durante las ERM 2026 y una eventual SER. En ese sentido, el JNE solicitó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad de los candidatos, servidores de los organismos electorales, miembros de mesa y ciudadanía.

Entre las disposiciones planteadas se encuentra el pedido para que las regiones policiales del país verifiquen la cobertura existente y establezcan medidas de prevención y protección en las sedes de los JEE, las oficinas desconcentradas del JNE y las oficinas descentralizadas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Estas acciones deberán desarrollarse antes, durante y después de la jornada electoral, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del proceso.

Normas Legales

Solicitan prevención ante posibles riesgos

El JNE también solicitó al Ministerio Público fortalecer las acciones preventivas y adoptar las medidas que correspondan frente a hechos que pudieran constituir ilícitos o poner en riesgo la vida, integridad y seguridad de candidatos, personal de los organismos electorales, miembros de mesa y ciudadanos.

El acuerdo fue remitido a diversas instituciones vinculadas con la organización y seguridad del proceso electoral, entre ellas la ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios del Interior y Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y los JEE.

Asimismo, el organismo electoral puso en conocimiento de las entidades competentes el Mapa de Riesgos Electorales, elaborado por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEECT), para que sea considerado en la planificación de medidas preventivas relacionadas con las ERM 2026 y una eventual segunda elección regional.

Con la fijación del 29 de noviembre como fecha para una eventual segunda elección regional, el JNE avanza en la planificación de las ERM 2026 y establece plazos para las actividades posteriores a la jornada electoral. La aplicación de esta segunda elección dependerá de los resultados que obtengan las fórmulas regionales y de si alguna alcanza el mínimo de 30% de los votos válidos.