Fiscalía interviene municipalidad por presuntas irregularidades en supervisión de obra vial

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Una diligencia fiscal llegó el viernes a la Municipalidad de Shamboyacu, en Picota, San Martín, para recopilar documentos relacionados con la contratación de la supervisión de una obra vial. La investigación busca determinar si existieron irregularidades durante el proceso de adjudicación de la buena pro.

Fiscalía revisa contratación de puente

La Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto y la Dirección contra la Corrupción de la Policía realizaron el recojo de información en las oficinas municipales. La diligencia estuvo dirigida por la fiscal adjunta María Ysabel Suxe Moreano y comprendió las áreas de Logística e Infraestructura de Shamboyacu.

Según Andina, los investigadores solicitaron documentación técnica y administrativa relacionada con la obra denominada "Renovación de puente en el camino vecinal R-220753, Nuevo Progreso". El pedido de información busca revisar las actuaciones realizadas durante el proceso de contratación y la entrega de la buena pro.

La intervención fiscal se concentró en conocer cómo se desarrolló el procedimiento que permitió seleccionar al Consorcio Supervisor Nuevo Progreso. De acuerdo con las pesquisas iniciales, el consorcio habría presentado información falsa relacionada con la formación y experiencia declarada por integrantes de su personal técnico.

Otro aspecto bajo revisión es la actuación de la Municipalidad de Shamboyacu después de recibir los expedientes presentados durante la contratación. La investigación busca establecer por qué no se habría realizado la fiscalización posterior de esos documentos, obligación contemplada en las normas públicas vigentes.

Los documentos obtenidos durante la diligencia quedaron bajo resguardo de la Dircocor de Moyobamba. El material será revisado por los investigadores para determinar si contiene elementos que permitan establecer responsabilidades vinculadas con los hechos que son materia de investigación fiscal sobre estos hechos en curso.

Proceso tuvo seis postores

La contratación investigada corresponde a la supervisión de la renovación del puente ubicado en el camino vecinal R220753, en Nuevo Progreso, distrito de Shamboyacu. El proceso fue convocado por la municipalidad en agosto de 2026 para contratar la consultoría técnica que supervisaría dicha obra vial.

Los registros disponibles del procedimiento señalan que participaron seis postores y que la buena pro fue otorgada al Consorcio Supervisor Nuevo Progreso el 27 de agosto. El servicio fue adjudicado por S/90,400, frente a un monto referencial de S/107,365 establecido para esta contratación pública realizada.

El proyecto de renovación del puente también figura en la información presupuestal correspondiente al año fiscal 2026. Allí aparece identificado como una intervención ubicada en el camino vecinal R220753 Nuevo Progreso, distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, departamento de San Martín.