Primera procesión del Señor de los Milagros: ¿cuáles son las rutas que te llevarán a los puntos del recorrido?

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los fieles que acudan este sábado 3 de octubre al Centro de Lima para participar en el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros contarán con diversas alternativas de transporte público. La ATU habilitó servicios del Metropolitano, los corredores Azul y Morado, además de rutas convencionales para acercarse a Las Nazarenas.

Metropolitano tendrá tres estaciones

Los usuarios podrán utilizar los servicios regulares y expresos del Metropolitano para llegar a las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo. Desde estos puntos podrán continuar a pie hacia las zonas comprendidas en el recorrido procesional.

Durante el desarrollo de la actividad religiosa, las estaciones ubicadas en los jirones Lampa y Emancipación permanecerán cerradas. La ATU recomendó considerar estas restricciones antes de iniciar el viaje hacia el Centro de Lima.

El cierre de ambas estaciones responderá a las medidas de seguridad y a las restricciones vehiculares establecidas en las calles por donde avanzará la imagen del Señor de los Milagros.

Corredores acercarán a fieles

Los usuarios del corredor Azul podrán utilizar los servicios 301, 303, 305 y 336. Estos buses permitirán llegar hasta el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna, desde donde los pasajeros continuarán su desplazamiento hacia el recorrido.

En tanto, quienes utilicen el corredor Morado podrán abordar el servicio 412 y descender en el paradero Motupe con prolongación Tacna. Este punto se encuentra próximo al santuario de Las Nazarenas. El servicio 412 también permitirá conectar con la Línea 1 del Metro.

Los pasajeros podrán llegar hasta la estación Caja de Agua y enlazar su viaje con el corredor Morado para continuar hacia el entorno de la iglesia.

Rutas convencionales operarán

El transporte público regular también ofrecerá alternativas para acercarse a la procesión. Un total de 15 rutas autorizadas tendrá paraderos en el jirón Virú y la avenida Francisco Pizarro, a la altura de la prolongación Tacna.

Asimismo, los usuarios podrán considerar los servicios que circulan por los alrededores de las plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo. Estas opciones permitirán aproximarse a distintos puntos del recorrido desde zonas cercanas del Centro de Lima.

Vías permanecerán cerradas

El sábado 3 de octubre, entre el mediodía y las 9:00 p. m., permanecerán cerradas la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda. Las restricciones modificarán el recorrido de buses y vehículos particulares.

La ATU estableció desvíos para los corredores Azul, Morado y las rutas convencionales. La Municipalidad de Lima recomendó planificar los viajes, evitar las zonas intervenidas y respetar las indicaciones de los inspectores y de la Policía Nacional.

Los siguientes recorridos procesionales también generarán cierres el 18, 19 y 28 de octubre, así como el 1 de noviembre, en sectores del Cercado de Lima, La Victoria y Breña.