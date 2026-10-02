Lionel Messi llegó a Argentina y ya se prepara para su despedida de la selección albiceleste

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi llegó este viernes a Rosario, procedente de Estados Unidos, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de su madre, Celia Cuccittini. El futbolista arribó cuatro días antes del partido ante Benín, que marcará su despedida ante el público argentino.

Messi regresó antes de lo previsto

El avión privado en el que viajaron Messi y su familia aterrizó a las 7:00 a. m. en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. Después, el delantero se trasladó hasta su residencia ubicada en Funes, donde permanecerá durante el fin de semana.

La llegada de Lionel Messi se produjo antes de lo previsto por la planificación de la selección argentina. El delantero tenía previsto incorporarse después del amistoso frente a Burkina Faso, pero finalmente regresó al país este viernes y permanecerá inicialmente en Rosario antes de reunirse con el plantel.

¡¡HOLA, CAPITÁN!! ¡QUE LINDO ES VOLVER A VERTE! Leo Messi y su familia aterrizaron en Rosario para que el GOAT disfrute de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental.



🥺 Aún no estamos listos



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Messi no tiene previsto participar en el partido contra Burkina Faso, programado para este sábado 3 de octubre en el estadio Monumental. Sin embargo, todavía no existe confirmación sobre una posible presencia del capitán en Buenos Aires para acompañar al equipo durante ese compromiso.

Lionel Scaloni había señalado previamente que Messi llegaría después del encuentro del sábado. El entrenador explicó que el delantero tenía previsto incorporarse durante el domingo, aunque su llegada anticipada modificó ese cronograma. Por ahora, la planificación indica que descansará en Rosario antes de sumarse a la concentración.

Messi tendrá su despedida ante Benín

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina está programado para el martes 6 de octubre frente a Benín. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires y forma parte de los amistosos posteriores al Mundial de 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el encuentro ante Benín será la despedida de Messi de la selección ante el público local. El partido también tendrá un homenaje para el capitán, cuyas entradas se agotaron rápidamente después de ponerse a disposición del público.

El delantero argentino anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la selección. En aquella oportunidad explicó mediante un mensaje que había tomado la decisión después de la derrota en la final mundialista, aunque comunicó públicamente su determinación posteriormente al fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

"Me vacié. Ya no tengo más para dar", anunció.

Messi debutó con la selección argentina absoluta en agosto de 2005 y, acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias. Además, conquistó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América, una Finalissima y otros títulos internacionales.