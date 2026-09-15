ERM 2026: miembros de mesa recibirán primera capacitación este domingo 20 de septiembre

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE ha anunciado que este domingo 20 de septiembre se realizará la primera capacitación para miembros de mesa que desempeñarán su cargo el próximo 4 de octubre.

ONPE anuncia primera capacitación para miembros de mesa

Según lo publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en sus canales oficiales, se ha dado a conocer cuando será la primera capacitación para los ciudadanos que hayan salido elegidos miembros de mesa para las elecciones que se realizarán el próximo 4 de octubre.

"Miembro de mesa, prepárate para las Elecciones Regionales y Municipales 2026!. El 20 de setiembre será la primera jornada nacional de capacitación presencial. 8 a. m. a 1 p. m.", expresó el comunicado.

Los miembros de mesa podrán capacitarse en las oficinas descentralizadas y sedes de los distritos habilitados en todo el país durante septiembre. Además, la ONPE programó dos jornadas para los domingos 20 y 27 de setiembre, antes de las próximas elecciones regionales y municipales.

Estas capacitaciones tendrán una duración de 5 horas, ya que se realizará desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y ambas fechas serán el día domingo.

Dicha capacitación se desarrollará mediante las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), cuyos equipos mantienen actividades antes de la jornada electoral. Para ello, los usuarios elegidos recibirán información sobre las tareas que deberán realizar dentro del proceso de votación y escrutinio.

🗳️ ¡Miembro de mesa, prepárate para las Elecciones Regionales y Municipales 2026!



🗓️ El 20 de setiembre será la primera jornada nacional de capacitación presencial.



⏰ 8 a. m. a 1 p. m. pic.twitter.com/Z3eX9g8vE1 — ONPE (@ONPE_oficial) September 15, 2026

¿Cómo ubico la sede en donde dictarán la primera capacitación?

Los ciudadanos que hayan salido elegidos en el sorteo para ser miembros de mesa, pueden llevar a cabo la primera capacitación en diversas sedes que están habilitadas para la jornada de preparación. Para conocer todos los establecimientos que estarán operativos este domingo 20 de septiembre, se puede verificar en el siguiente enlace.

Un punto importante a destacar es que las personas elegidas para ser miembro de mesa, por realizar su labor en la jornada electoral de inicio a fin, recibirán la compensación de S/165 los siguientes días que se concluyan los comicios.

Finalmente, ante la llegada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE anunció que los miembros de mesa recibirán su primera capacitación este domingo 20 de septiembre en una de las sedes descentralizadas. Con esta jornada, los ciudadanos podrán tener las herramientas necesarias para afrontar su labor el siguiente domingo 4 de octubre.