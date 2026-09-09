ONPE incorpora cambios en la Franja Electoral para medios como: radio, televisión y plataformas digitales

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE anunció en su cuenta oficial que el Plan de Medios tendrá cambios en la Franja Electoral en medios de comunicación como radio, televisión y plataformas digitales que se difundirán hasta el 1 de octubre.

ONPE anuncia inicio de franja electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el Plan de Medios de la Franja Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, mediante la Resolución Jefatural N° 000145-2026-JN/ONPE que contempla el siguiente periodo previo a los nuevos comicios.

El documento oficial en el que se encuentran los cambios, establece la distribución de tiempos y espacios en medios de comunicación y plataformas digitales para las organizaciones políticas que participan en las elecciones del próximo 4 de octubre.

"Incorporar al Plan de Medios de la Franja Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 000133-2026-JN/ONPE, de fecha 25 de agosto del 2026, cuyo periodo de transmisión del servicio será: entre el 17 de septiembre al 01 de octubre del 2026, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución", afirmó la resolución.

Principios que se toman en cuenta en la Franja Electoral

La Franja Electoral constituye un mecanismo de financiamiento público indirecto que permite a las organizaciones políticas acceder gratuitamente a espacios de difusión para presentar sus propuestas y propaganda electoral durante el proceso.

Para las ERM 2026, la transmisión se realizará desde el 9 de setiembre hasta el 1 de octubre. En ese sentido, según el plan aprobado, la medida busca garantizar condiciones de acceso igualitario a los espacios de difusión, bajo los principios de igualdad, neutralidad y transparencia.

Teniendo en cuenta ello, para determinar la distribución se consideraron criterios como cobertura territorial, alcance, audiencia, equilibrio informativo, pertinencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Siguiendo esa línea, el presupuesto destinado inicialmente para la contratación de espacios iba a ser de S/60 millones. Sin embargo, considerando el periodo efectivo de transmisión, la cantidad de spots que serán contratados y el número de organizaciones políticas que accederán a estos espacios, la inversión fue reducida a S/ 30.9 millones.

Finalmente, la incorporación de la Franja Electoral con modificaciones según la ONPE contempla la difusión en medios como: radio, televisión, plataformas digitales y estará dirigida a los ciudadanos mayores de 18 años con derecho a sufragio y permitirá que las organizaciones políticas presenten sus propuestas de cara a las elecciones regionales y municipales.