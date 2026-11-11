Papa León XIV recibirá la Llave de Cusco: reconocimiento reúne símbolos de la cultura andina

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cusco prepara un recibimiento especial para el papa León XIV. El alcalde provincial, Luis Pantoja Calvo, confirmó que entregará al líder de la Iglesia católica la Llave de la Ciudad en una ceremonia breve, después de su arribo al aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete. El reconocimiento expresará la hospitalidad, gratitud y esperanza de la población cusqueña.

Una bienvenida en nombre del Cusco

Pantoja señaló que participar en la recepción del pontífice representa un honor y un privilegio. El burgomaestre figura entre las seis autoridades designadas para recibirlo y tendrá una intervención breve para hacerle entrega del reconocimiento municipal.

"Como alcalde del Cusco le haré entrega de la Llave de la Ciudad, como muestra de hospitalidad, gratitud y reconocimiento", comentó.. La actividad antecederá al recorrido previsto hacia Sacsayhuamán y la plaza de Armas, según itinerario.

Una llave con identidad andina

La distinción permanece resguardada en un cofre. Está elaborada con una aleación, presenta un acabado dorado y reúne elementos representativos de la cultura andina: el Sol de Echenique, la Piedra de los Doce Ángulos y tres chakanas.

Al presentar la pieza, el alcalde destacó la importancia histórica y cultural del Cusco. Recordó su condición de antigua capital del Tahuantinsuyo, cuna de la civilización incaica y ciudad reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Un pedido por los más necesitados

Durante el encuentro, Pantoja solicitará al Papa una bendición para la población, especialmente para los niños, las madres, las embarazadas, los adultos mayores y las personas más necesitadas. También expresará un mensaje de paz y unión.

El alcalde pedirá, además, por los próximos gobernantes, para que sus decisiones contribuyan al desarrollo de la ciudad. Así, la entrega de la llave acompañará el recibimiento con un llamado a la esperanza y al bienestar de los cusqueños.