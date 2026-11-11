Liga Femenina 2026: clásico definiría al ganador del Torneo Clausura en finales de ida y vuelta

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina tras superar sus respectivas series de semifinales. El encuentro de ida se disputará este sábado 14 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito de Ate.

Por su parte, la revancha decisiva quedó pactada para llevarse a cabo el domingo 22 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Los aficionados aguardan el inicio de esta llave que definirá al monarca del segundo certamen de la temporada.

Programación oficial de las finales y venta de entradas en Ate

El primer enfrentamiento entre las cremas y las íntimas se desarrollará a partir de las 3:00 p.m. en el recinto de Ate, según el cronograma fijado por la Liga Profesional de Fútbol.

Ante este escenario, la directiva merengue inició la venta de los boletos para la tribuna Occidente a S/10 para socios y S/15 para hinchas, junto a promociones familiares de S/45 y la Experiencia Leonas a S/150.

El duelo de vuelta se disputará una semana después a las 11:00 a.m. en el coloso de Matute, donde el cuadro blanquiazul cerrará la definición del torneo de primera división en condición de local.

Sistema de competición y cupo a la Copa Libertadores 2027

El formato de competición de la Liga Femenina 2026 contempló la clasificación directa de los seis mejores equipos de la tabla de posiciones durante el Apertura y el Clausura hacia las etapas eliminatorias, disputando los cuartos de final a partido único antes de dar paso a las semifinales y finales programadas bajo el sistema de ida y vuelta.

Esta estructura organizativa implementada en el campeonato nacional tiene como propósito central garantizar la competitividad deportiva y determinar con precisión técnica a los conjuntos ganadores de cada etapa a lo largo de la temporada futbolística.

Es importante señalar que, en caso de que una misma institución logre adjudicarse de manera consecutiva el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, obtendrá automáticamente la proclamación como campeón nacional de la categoría y asegurará el cupo directo como representante peruano en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2027.

En ese sentido, Universitario buscará aprovechar al máximo el factor de la localía y el respaldo de su público en el primer compromiso de la llave frente a Alianza Lima para intentar sacar una ventaja decisiva que le permita dar el paso fundamental rumbo a la consecución del título del Torneo Clausura 2026 dentro de esta histórica definición del balompié femenino nacional.