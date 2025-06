Esposa de Óscar Carrillo revela la causa de muerte del actor: "Se fue tomado de mi mano", cuenta Natalia Torres

El fallecimiento del actor Óscar Carrillo Vértiz tomó por sorpresa a muchos, pues el también director ha marcado generaciones con su destacada trayectoria. Ahora, su esposa Natalia Torres Vilar ha revelado cuál fue la causa que generó el deceso.

Ya un poco más calmada, la actriz recurrió a su cuenta de Instagram para dirigirse a sus seguidores y a los de Carrillo. Natalia revela que, tras la partida de su amado, recién ha podido tomarse el tiempo de escribir unas líneas para compartir lo que fueron los últimos años de su esposo, reconociendo que muchos fans lo quieren y "merecen saber".

Su relato inició dando un salto atrás, casi tres años, pues cuenta que en septiembre del 2022 fue diagnosticado con cáncer de colon en fase 4. El director pasó por operaciones y quimioterapias que lo ayudaron a hacer su vida de forma casi normal, trabajando, viajando y disfrutando de ser esposo y padre.

Torres Vilar destaca que Carrillo Vértiz mostró fuerza y valentía. Durante tres años le estuvieron ganando cada día la batalla al cáncer, pero desde enero de este 2025 "la caída ya fue sostenida y, aunque rápida, gradual". Por eso, en la última semana de su vida estuvo en su casa recibiendo cuidados especiales.

Un poco antes de esta publicación, la viuda del director subió un mensaje más breve en sus redes sociales. La actriz de 58 años mencionó que el sepelio se realizó en privado, pues esto era un deseo del propio actor para evitar el asedio de la prensa.

"El servicio fue privado, no queríamos que se divulgara la información del lugar. Quienes conocían a Oscar, sabrán que no le gustaban las entrevistas, ni las fotos. Él pidió que no hubiera prensa, porque no quería que me incomodaran, o a nuestros hijos", precisó.