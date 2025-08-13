Rafael Vela: "Hay una cantidad abrumadora de evidencia condenatoria contra Martín Vizcarra"

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este miércoles 13 de agosto, el Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra quien es acusado del presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado.

De acuerdo con lo expuesto por el juez Jorge Chávez Tamariz, el expresidente no cuenta con arraigo laboral lo que representa inminente riesgo de fuga para evadir la justicia. Tras ello, el líder de Perú Primero fue detenido por la PNP y en las próximas horas se confirmará a que penal será trasladado.

Hay evidencia abrumadora contra Martín Vizcarra

Por ello, Exitosa conversó con Rafael Vela, fiscal superior y coordinador del equipo especial Lava Jato, para conocer mayores detalles de este sonado fallo. De acuerdo a su parecer, el fallo del Poder Judicial premia los esfuerzos de Germán Juárez Atoche, fiscal encargado de sacar adelante este caso.

Además, el integrante del Ministerio Público dejó en claro que la prisión preventiva contra el expresidente era inminente ya que cuentan con una abundante cantidad de material que prueban su culpabilidad frente a estos hechos que ocurrieron durante gestión como gobernador regional de Moquegua.

"Este es el tercer expresidente de la República que está privado de libertad por el trabajo del equipo especial Lava Jato. Lo que se ha demostrado es que hay una cantidad abrumadora de evidencia condenatoria contra el señor Martín Vizcarra: colaboraciones eficaces aprobada por el Poder Judicial y abundante prueba documental", indicó.

Infringió el comportamiento

En otro momento de la entrevista, Rafael Vela indicó que en los últimos meses el expresidente ha incumplido con las reglas de conducta que se le impuso. Incluso, se mostró con mucha confianza respecto a la condena definitiva la cual se podría dar sobre el primer mes del 2026.

"El señor Vizcarra ha mostrado un comportamiento de trasgresión de sus reglas de conducta. No las ha respetado y es por ello que se hace indispensable el pedido que formuló el señor Juárez Atoche y que ha sido amparado por el Poder Judicial a través de una motivación correcta y que defenderemos ante la apelación correspondiente", añadió.

Finalmente, el coordinador del equipo especial Lava Jato saludó que este caso está bastante encaminado y que el exmandatario estaría pronto a pasar varios años tras las rejas.

De esta manera, el fiscal superior Rafael Vela saludó el fallo del Poder Judicial que dictó 5 meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra y aseguró que existe abundante prueba contra el expresidente.