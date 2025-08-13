¡Atención! Senamhi advierte nuevo fenómeno meteorológico en 10 regiones del Perú para los próximos días

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que del 14 al 15 de agosto ocurrirá un nuevo fenómeno meteorológico en 10 regiones del Perú. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

De acuerdo con su Aviso Meteorológico N.º 277, emitido el martes 12 de agosto, en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco y Puno se registrarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de ligera a moderada intensidad, en la sierra centro y sur.

Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y acumulados de nieve próximos a los 5 cm de espesor, principalmente en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. En ese sentido, para el jueves 14 de agosto se prevén acumulados de lluvia próximos a los 8 mm/día en la sierra centro y alrededor de los 10 mm/día en la sierra sur.

📢#Aviso #SENAMHI #MINAM Del 14 al 15 de agosto, se registrarán nieve, granizo, aguanieve y lluvia en la sierra.



📲 https://t.co/CLJ7QxAWnC#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación. pic.twitter.com/ZtTyWOwjJe — Senamhi (@Senamhiperu) August 13, 2025

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.