Falabella remata miles de productos desde S/19.90: ENTÉRATE AQUÍ DÓNDE Y CÓMO ACCEDER A LA OFERTA

La cadena multinacional Falabella está captando la atención y asombro entre los compradores luego que iniciara una venta especial que remata miles de productos en oferta. La oferta abarca desde prendas hasta artículos para el hogar.

Las ofertas

La influencer, Isa Terrones, mostró en su último vídeo las ofertas impactantes del outlet de Falabella que han impactado a miles de compradores. La popular youtuber señaló prendas como tops, cárdigans, casacas, entre otros.

"Encontré tops desde 19.90, cárdingas desde S/ 29.90, casacas desde S/ 59.90 o esta otra que me encantó de la marca Doo Australia a S/ 89.90", señaló la influencer.

"Puedes ver el video completo en mi canal de YouTube, ahí te indico el paso a paso de cómo llegar, lo que compré y todo lo bueno y malo que encontré en el lugar(ojo no es publicidad). Búscame como: isa Terrones Si tienes alguna duda o consulta escríbelo en comentarios⤵️"

Isa también resaltó la venta de varias camisetas de Perú a un precio más bajo de lo normal. Calzados y algo que resaltó fueron las ofertas en electrodomésticos, muebles y distintos accesorios para el hogar.

"También estas camisetas de Perú de la marca Adidas a 89, balerina de marca Basement de S/ 199 a S/ 39. Zapatos Aldo de S/ 329 a S/ 65. Electrodomésticos como esta refri desde S/ 499, muebles y más, afirmó

¿Cómo llegar al lugar de venta?

Quienes desee aprovechar el remate de Falabella deben considerar algunos detalles importantes para una compra. El outlet se encuentra accesible mediante la estación de tren Atocongo, facilitando el traslado a los interesados.

"La ruta más rápida para llegar es con el tren y deberás bajar en la estación Atocongo. Al salir vas a tener que ubicar estas escaleras que se encuentran al lado derecho y caminar hasta este puente desde donde vas a poder ver el metro que tenemos que llegar", señaló la influencer.

Indicó que una vez llegando al supermercado Metro, se debe bordear toda la calle y desde ahí se podrá observar el mall Open Plaza donde se encuentran los descuentos de Falabella.

"A las afueras de Metro, y desde este punto vamos a ir nosotros bordeando toda la calle hasta llegar hasta donde ven el edificio de pared ploma allá al fondo. Ese es el mall de Open Plaza donde se encuentra el outlet", indicó la influencer.

Por otro lado, la influencer resaltó que para poder participar de las ofertas el supermercado no obliga a los clientes comprar con la tarjeta del banco Falabella. Demostrando la facilidad y alcance que tienen los descuentos.

"No necesariamente te obligan a pagar con la tarjeta del banco Falabella sino que puedes pagar con cualquier otro medio de pago", indicó Isa Terrones.

Asimismo, la influencer señaló que el lugar de venta es petfriendly y acepta diversos métodos de pago, asimismo indicó que la tienda solo permite comprar 20 prendas por persona y no aceptan cambios ni devoluciones