Transportistas anuncian paro en Lima y Callao para el 21 de agosto: Advierten paralización indefinida, si Estado no actúa

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Manuel Odiana, anunció la convocatoria de un paro de 24 horas para el próximo jueves 21 de agosto. Además, otorgó el plazo de un mes a las autoridades para implementar medidas contra la inseguridad, caso contrario, irán a una paralización indefinida.

Último paro de 24 horas

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Odiana fue enfático en expresar su preocupación al asegurar que el Perú ha alcanzado un punto crítico respecto a la inseguridad ciudadana. "No hay un paso más atrás, ni un paso más adelante, el siguiente paso es el abismo", precisó.

"Si el Estado no es serio ahora si anunciamos, este 21 de agosto es el último paro de 24 horas que anunciamos y le damos la oportunidad al Estado peruano para que en el plazo de un mes, se reúnan todos los entes del Estado y comiencen a trabajar, si en un mes esto no camina nos iremos ahora si con otros sectores, convocaremos a un paro nacional indefinido y caiga quien tiene que caer", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el representante de transportistas reveló una alarmante cifra con respecto a la criminalidad en territorio peruano. Según indicó, se registró cerca de 45 muertes entre choferes y cobradores, solo en lo que va del 2025, por lo que precisó que la situación de inseguridad ciudadana resulta ser "insostenible".

Intentaron diálogo con autoridades

En tal sentido, señaló que los gremios de transportistas han intentado entablar diálogo, por todos los medios, con las autoridades peruanas, por tanto, indicó que Lima es testigo del intento de diálogo con el Congreso de la República, así como las medidas realizadas ante los casos de extorsión. "Hemos tratado de llamar la atención de las autoridades para que conversen, para que dejen de estar peleando", enfatizó, al señalar que nada habría servido para poner freno a la criminalidad.

Según el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, en las mesas de diálogo que se han establecido entre el Ejecutivo y demás autoridades, habría quedado en evidencia que no existe un diálogo entre los tres Poderes del Estado y sus representantes respectivamente.

"El Estado tiene la obligación de cuidarnos a los ciudadanos y el Estado no nos está respetando, no nos está cuidando, no está tomando enserio su trabajo, si bien es cierto hay que reconocer 'esfuerzos aislados' como lo llamamos, de la Fiscalía, la Policía Nacional, del expresidente del Congreso, se nota y se ve que no hay una articulación entre entes del Estado para hacer efectivo la lucha contra este flagelo del sicariato", enfatizó Odiana.

