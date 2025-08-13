Alianza Lima venció 2-0 a U. Católica y da un paso importante para avanzar en la Copa Sudamericana

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima quiere seguir haciendo historia a nivel internacional luego de la victoria por 2-0 ante la U. Católica de Ecuador por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los íntimos sacaron una buena ventaja pensando en la vuelta en la altura de Quito gracias al doblete de Alan Cantero quien ingresó en la segunda mitad.

Dominio compartido

Como ya es costumbre del equipo dirigido por Néstor Gorosito, los primeros minutos del partido fueron de gran intensidad contra el arco del elenco ecuatoriano para tratar de abrir el marcador lo más rápido posible. Eryc Castillo por derecha y Kevin Quevedo por izquierda imprimieron una velocidad e intensidad que hizo sufrir a la defensa contraria.

A eso se le sumó las buenas trepadas de Guillermo Enrique quien incluso sacó un buen centro desde la derecha a la cabeza de Paolo Guerrero, pero este no pudo darle dirección a su remate y la pelota salió desviada. Sin embargo, luego de los primeros 25 minutos, el trámite del partido cambió y los ecuatorianos comenzaron a llevar peligro sobre el arco íntimo.

Fue ahí cuando Guillermo Viscarra apareció en más de una oportunidad para dejar su arco en cero. A eso se le sumó la lesión del 'Depredador' que tuvo que dejar el campo de juego por una dolencia muscular que podría ser un desgarro.

DOBLETE PARA QUE APLAUDA PIPO GOROSITO: Alan Cantero festejó por duplicado para el triunfo 2-0 de Alianza Lima ante U. Católica (ECU) en la ida de los octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NhV0ylZRsI — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Noticia en desarrollo...