Dirigente de Perú Primero se pronuncia tras prisión preventiva contra Martín Vizcarra: "No es un acto condenatorio"

13/08/2025

Un dirigente de Perú Primero, de la región Tumbes, se pronunció sobre la prisión preventiva por cinco meses que recibió este miércoles el expresidente de la República Martín Vizcarra, por presunto delito de cohecho pasivo propio, a pedido del fiscal Germán Suárez Atoche.

Cabe resaltar que de acuerdo a la hipótesis fiscal, el exmandatario habría recibido coimas que superan los 2.3 millones de soles provenientes de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa que guardan vínculo con los proyectos de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, todo ello cuando ejerció el cargo de gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

Dirigente de Perú Primero se pronuncia

En diálogo con Exitosa, Ricardo Izquierdo, militante del Perú Primero en Tumbes, partido político que lidera Martín Vizcarra, señaló que la prisión preventiva en contra del exmandatario no es una decisión definitiva y que entre los dirigentes tenían conocimiento de que ello se podría suscitar.

"No es una decisión final, no es una condena. No es un acto condenatorio ya de cierre. Es una prisión preventiva que mucho de nosotros, los militantes de Perú Primero, abarcábamos como posibilidad. En esta apelación a la primera decisión, en la cual no le dieron prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra, podría presentarse la posibilidad que le den la prisión preventiva2, enfatizó el militante tumbesino de Perú Primero.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Tumbes, el dirigente del partido de Martín Vizcarra, Ricardo Izquierdo, se pronunció sobre la prisión preventiva contra el líder de su partido.



En tal sentido, Ricardo Izquierdo manifestó que confían que la segunda instancia sea nula en esta prisión preventiva contra el líder de Perú Primero y salga en libertad. Asimismo, remarcó que también confían en la continuación de la carrera política de Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra trasladado a carceleta del Poder Judicial

De acuerdo a información de Exitosa, el expresidente de la República Martín Vizcarra, fue trasladado a una carcelete del Poder Judicial. Llegó cerca de las 7 y 30 de la noche al borde de un vehículo polarizado.

Cabe resaltar que, el futuro de Vizcarra Cornejo aún es incierto, debido a que algunos indcan que podría pasar la noche en la sede judicial o podría ser derivado al Penal de Barbadillo. De ser trasladado a dicho centro penitenciario, Martín Vizcarra, se convertiría en el quinto expresidente del Perú en pisar dicha cárcel por corrupción

De esta manera, el dirigente de Perú Primero, Ricardo Izquierdo, consideró que la prisión preventiva de cinco meses en contra del expresidente Martín Vizcarra, no es una decisión definitoria.