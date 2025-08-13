Emotivo momento: La Chilindrina y el Señor Barriga se reencuentran en Lima

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El encuentro que no sabíamos que necesitábamos: Los reconocidos y muy queridos, Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, enternecieron las redes sociales al cruzar sus caminos nuevamente en la capital peruana.

La Chilindrina y el Señor Barriga se encontraron Lima

El pasado martes 12 de agosto, a través de sus redes sociales, el conductor y comediante, Ernesto Pimentel, compartió un video donde se aprecia a María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, viendo a su entrañable amigo Edgar Vivar, el Señor Barriga, llegar a la casa de Ernesto en Lima.

Con mucho respeto por su compañera de vecindad, se ve a un cariñoso 'Señor Barriga' acercarse a 'La Chili' y, en ese preciso momento, ambos personajes se fundieron en un tierno abrazo que quedará para la memoria de todos sus fieles seguidores. El caballero Vivar le hizo unas preguntas personales a de las Nieves acerca de su salud y también, preguntó por uno de sus hijos, a lo que ella contestó que este se encontraba en Cusco.

En la publicación del vídeo, Pimentel dedica unas palabras ante el enorme regalo que acababa de presenciar.

"La vida me sigue regalando momentos que guardaré en el corazón. Hoy mi querido Edgar Vivar y la entrañable María Antonieta de las Nieves se reencontraron en mi casa y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael. Gracias a la vida por estas bendiciones llenas de cariño y magia, expresó el comediante.

El video generó bastantes reacciones del público que expresaban su agradecimiento a los dos artistas por las grandes memorias que dejaron en su niñez. Entre algunos comentarios se leen: "Qué felicidad verlos juntos" o "Así se ve realmente la amistad verdadera"

La Chola Chabuca le dedicó unas palabras a La Chili

En el mensaje publicado en redes también se lee una dedicatoria especial a María Antonieta recordando aquella vez que La Chilindrina motivó a Ernesto a seguir una carrera en el mundo circense.

"Hace 25 años María Antonieta me impulsó a juntarme con los hermanos Gasca para estar por primera vez en el circo. Los invito a celebrar el Día del Niño con nosotros", expresó

Es que en el actual circo liderado por la chola Chabuca, se presentarán los entrañables personajes de la vecindad para "guardar en sus corazones mágicos momentos".

