Hermano de Martín Vizcarra sobre los cinco meses de prisión preventiva: "Es evidente la persecución política"

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva en contra de Martín Vizcarra. El expresidente de la República es acusado del presunto delito de cohecho pasivo propio durante su función como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. De esta manera, se convertirá en el quinto exmandatario de Perú en ir a la cárcel por corrupción.

Hermano de Martín Vizcarra se pronuncia

En exteriores de la Corte Superior de Justicia, en declaraciones para Exitosa, el hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, indicó que la prisión preventiva contra el expresidente es un tema muy doloroso para su familia. Asimismo, calificó la resolución judicial como una "evidente persercusión política" hacia su pariente.

En primera instancia, el hermano del expresidente remarcó que el partido que fundó su hermano, Perú Primero, "viene para quedarse" en el país y que tienen tienen la consigna que pueden cambiarlo.

"Es un tema doloroso que como hermano nos cala muy hondo, pero al mismo tiempo nos va a demostrar que como familia estamos unidos. La familia no la conformamos los consanguíneos. La familia son todas las decenas de personas y millones que a nivel nacional nos dan su respaldo a través de las redes sociales", expresó Mario Vizcarra.

De otro lado, reveló lo qué le dijo su hermano previo a recibir cinco meses de prisión preventiva en su contra. "Estaba confiado en que, cual fuese el resultado de este proceso, nos iba a agarrar unidos como lo estamos demostrando. Son momentos de prueba en el que vamos a demostrar que el partido no es advenedizo, sino fuerte", enfatizó.

Martín Vizcarra confía en la justicia peruana

Al ser consultado si Martín Vizcarra confía en la justicia peruana respondió que sí y que avizora que en un corto plazo se revertirá la situación actual por la que atraviesa. Además, subrayó que "veremos a Martín Vizcarra más fuerte que nunca".

"Nosotros confiamos en la justicia del Perú. Vamos a ver que, en un corto plazo, se va a revertir la prisión preventiva y luego el proceso de inhabilitación a ejercer cargo público va a ser desestimado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a ver Vizcarra más fuerte que nunca con paso firme a Palacio de Gobierno en 2026", señaló el hermano de Martín Vizcarra.

De esta manera, el hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, calificó la resolución judicial, en contra del exmandatario, como una "evidente persercusión política".