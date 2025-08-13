Defensa de Vizcarra acusó a juez por 'irregularidades' en fallo: "Es absolutamente falso", señala fiscal Vela

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, señaló que lo dicho por el abogado de Martín Vizcarra, quién denunció presuntas irregularidades en el fallo de prisión preventiva contra su patrocinado, representa un acto difamatorio y busca justificaciones alejadas del análisis legal.

Desmintiendo acusaciones

El fiscal Rafael Vela, señaló que las acusaciones de Erwin Siccha, abogado del exmandatario, son de índole difamatorio. Aseguró que va en contra de la ética profesional en el ejercicio del derecho afirmando que un abogado debe actuar con "corrección funcional" en sus labores.

"Eso es absolutamente falso, es difamatorio y va contra la ética profesional de un abogado que debe actuar con corrección funcional dentro de sus deberes. Lo que ha dicho el señor abogado es absolutamente falso la esposa, la cónyuge del juez Chávez Tamariz no trabaja en el equipo especial Lava Jato, eso es absolutamente falso", señaló Rafael Vela.

Finalidad de las acusaciones

En ese sentido, Vela indicó que realmente lo que busca hacer la defensa del exmandatario es desmeritar los "argumentos sólidos" que el juez dictó. Además reafirmó su postura en contra de dichas declaraciones provenientes de Siccha.

"Lo que busca es desmeritar los argumentos sólidos que finalmente han determinado el juicio de valor correspondiente para que se ampare el pedido del fiscal Juárez Atoche para ordenar la prisión preventiva. Eso es absolutamente falso, reitero", recalcó el fiscal.

Asimismo, señaló que todas las acusaciones lanzadas por la defensa de Vizcarra demuestran su desesperación de poder dar algún argumento sólido que pueda ayudar a su cliente. Detalló que la medida del juez Chávez fue lo necesario a estas alturas del caso.

"Lo que hace realmente es más bien demostrar la desesperación de no poder contra argumentar los fundamentos claros que ha tenido esta decisión y porque resulta indispensable a estas alturas la necesidad del arraigo de máxima envergadura como es la prisión preventiva en contra del señor Martín Vizcarra"

Aclaraciones

Por otro lado, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, aclaró que la esposa del juez Chávez Tamariz es fiscal pero no es parte del equipo especial Lava Jato al que el pertenece.

"La esposa del juez Chávez Tamariz es fiscal, es correcto, pero no forma parte del equipo especial Lava Jato y el doctor Chávez Tamariz, que es un juez honorable, finalmente yo creo que hay que hacer un ejecutor en sus decisiones muchas veces nos da la razón y muchas veces no nos la da tampoco", señaló Rafael Vela.

El fiscal superior Rafael Vela reiteró que es una falta contra la ética las acusaciones de Erwin Siccha. En ese sentido, los señaló como difamatorios y que podría recibir una sanción. La defensa del expresidente Martín Vizcarra habría señalado que la resolución del juez fue redactada previamente y no durante la audiencia.