Dictan 14 meses de prisión preventiva a investigado de presunta captación y traslación de peruano hacia Rusia

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte consiguió que el Poder Judicial dicte 14 meses de prisión preventiva contra Vidal L., investigado por el presunto delito de trata de personas agravado en perjuicio de un ciudadano peruano en San Martín de Porres.

Durante la audiencia, la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat sostuvo que, entre marzo y abril de 2026, el investigado habría captado al agraviado mediante engaños y facilitado su traslado internacional hacia Rusia.

Víctima reveló situación a su familia

Según la tesis fiscal, le habría ofrecido una remuneración mensual de US$2600 y le indicó que el proceso migratorio sería gratuito. La situación habría cambiado luego de que el ciudadano peruano llegara a Rusia.

De acuerdo con la investigación, el agraviado fue sometido a evaluaciones médicas orientadas a su eventual incorporación al servicio militar de dicho país y suscribió un contrato redactado en ruso.

Además, habría recibido una tarjeta en la que se le indicó que se depositarían US$26 000. Ante estas circunstancias, el ciudadano se comunicó con sus familiares para informarles sobre lo ocurrido. Tras conocer su situación, su hermana acudió a la Fiscalía y denunció el caso, lo que permitió iniciar las diligencias correspondientes.

La investigación fiscal continuó con diversas acciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la captación y el traslado internacional del agraviado, así como la presunta participación del investigado en estos hechos.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte consiguió que se dicte 14 meses de prisión preventiva contra Vidal L., investigado por presuntamente haber captado entre marzo y abril de 2026 a una víctima, en el distrito de San Martín... pic.twitter.com/i8H0FedeXm — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 15, 2026

Allanamiento permitió incautar especies

Como parte de las diligencias, la fiscal provincial solicitó al órgano jurisdiccional la autorización para realizar un allanamiento y ejecutar la detención preliminar del investigado. La medida fue autorizada y Vidal L. fue intervenido el 7 de septiembre de 2026 en su vivienda ubicada en el distrito de Ate.

Durante la intervención se incautaron diversas especies que actualmente son visualizadas y analizadas por las autoridades con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

Entre los principales elementos de convicción presentados por la Fiscalía se encuentran la denuncia formulada en sede fiscal, un informe policial, declaraciones testimoniales, así como la visualización de teléfonos celulares y videos. También se realizaron consultas en los sistemas de Migraciones y Osiptel, entre otras diligencias.

La investigación contó además con el apoyo logístico y social de la ONG Aerial Recovery durante el allanamiento y las diligencias preliminares.

En conclusión, el investigado permanecerá bajo prisión preventiva durante 14 meses mientras avanzan las pesquisas por el presunto delito de trata de personas agravado. La Fiscalía continuará recopilando y analizando los elementos incautados para determinar responsabilidades y esclarecer cómo se produjo la captación y traslado del ciudadano peruano a Rusia.