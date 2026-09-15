Doña Peta reacciona al posible embarazo de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero: "Es una bendición de Dios"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El rumor de un posible embarazo de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero ya empezó a dar vueltas en redes sociales y esta vez Doña Peta fue consultada al respecto. La madre del exdelantero de la selección peruana sorprendió con su respuesta ante la posibilidad de que la familia vuelva a crecer, mientras los seguidores esperan conocer la verdad.

Doña Peta habla del posible embarazo

La historia empezó en las redes sociales, donde los cibernautas se percataron de ciertos cambios físicos en Ana Paula Consorte que, por su puesto, no pasaron para nada desapercibidos.

Las fotos y los comentarios de la gente hicieron que las redes exploten, pues comenzó a sonar fuerte el rumor de que la modelo brasileña estaría encargando otro heredero con Paolo Guerrero.

Obviamente, el chisme corrió como pólvora y la prensa de espectáculos abordó a Doña Peta para preguntarle qué le parecía la idea de ser abuela de nuevo.

La madre del exdelantero de la selección peruana fue abordada en los exteriores de Matute y respondió a la pregunta. Aunque no confirmó que Ana Paula esté embarazada, sí dejó una respuesta que llamó bastante la atención. "Una criatura es una bendición de Dios", dijo Doña Peta.

La frase fue tomada como una reacción positiva ante la posibilidad de que llegue otro integrante a la familia Guerrero. Eso sí, la madre de Paolo no dio ningún detalle sobre un supuesto embarazo ni habló de cuánto tiempo de gestación tendría Ana Paula Consorte.

Ana Paula y Guerrero ya tienen dos hijos

Los rumores aparecen en medio de una relación que ya tiene una familia formada. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero son padres de dos pequeños: el primero nació en 2023 y el segundo llegó en 2024.

Por eso, de confirmarse algún día la noticia de un nuevo embarazo, sería el tercer hijo que tendría la pareja en común. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha salido públicamente a confirmar que estén esperando un bebé.

Además, Paolo Guerrero tiene otros hijos de relaciones anteriores, por lo que una eventual llegada de otro pequeño significaría también que Doña Peta vuelva a convertirse en abuela.

Así, Doña Peta reaccionó al posible embarazo de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero con una frase positiva, aunque sin confirmar la noticia. Mientras los rumores siguen dando vueltas, la llegada de otro bebé a la familia todavía no ha sido anunciada oficialmente por la pareja.