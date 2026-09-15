Senamhi alerta por fuertes vientos en 42 provincias y altas temperaturas diurnas

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta ante el incremento de la velocidad del viento que se presentará en distintas zonas de la sierra del país desde este miércoles 16 hasta el viernes 18 de septiembre.

El fenómeno alcanzaría una intensidad de moderada a fuerte y estaría acompañado por ráfagas que podrían superar los 55 kilómetros por hora (km/h).

De acuerdo con el pronóstico, los valores de viento se aproximarían a los 37 km/h en la sierra norte y superarían los 34 km/h en la sierra central. Ante estas condiciones, la población de las zonas comprendidas en el aviso deberá adoptar medidas preventivas, principalmente frente a posibles desprendimientos de objetos, polvo y otros efectos asociados al incremento de los vientos.

¿Qué provincias están en alerta?

El aviso meteorológico comprende 42 provincias ubicadas en ocho departamentos. En Áncash (provincias de Huaraz, Bolognesi, Carhuaz, Huari, Recuay), Cajamarca (Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz) y Huancavelica (Huancavelica, Tayacaja).

Igualmente, Huánuco (Dos de Mayo, Lauricocha), Junín (Huancayo, Concepción, Jauja, Junín, Tarma, Yauli, Chupaca), Lambayeque (Ferreñafe, Lambayeque), Lima (Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochiríi, Huaura, Oyón, Yauyos), Pasco (Daniel Alcides Carrión, Pasco) y Piura (Ayabaca, Huancabamba, Morropón).

💨📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 16 al 18 de septiembre, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra.



✅ Además, se esperan ráfagas de viento.



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Costa y sierra soportarán más calor

Paralelamente, el Senamhi informó que entre el miércoles 16 y el sábado 19 de septiembre continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra. En la costa, la intensidad será de moderada a extrema, mientras que en la sierra será de moderada a fuerte.

Para este miércoles, las temperaturas máximas alcanzarían entre 29 °C y 36 °C en la costa norte, de 24 °C a 30 °C en la costa central y de 22 °C a 30 °C en la costa sur. En la sierra norte llegarían hasta 33 °C, mientras que en la sierra central y sur alcanzarían hasta 28 °C y 27 °C, respectivamente.

🌡️📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 16 al 19 de septiembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país.



✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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La escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá además un incremento de la radiación ultravioleta. También se prevén ráfagas cercanas a los 35 km/h por las tardes, lluvias dispersas en la costa norte y precipitaciones localizadas en la sierra.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.