Marina de Guerra confirma fallecimiento de oficial en operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Marina de Guerra del Perú (MGP) confirmó este lunes 14 de septiembre, el fallecimiento del teniente segundo Álvaro Ernesto Cáceres Chávez, en un operativo que realizaba en horas de la tarde contra la minería ilegal, en la región Madre de Dios.

A través de un comunicado difundido en sus plataformas, la institución anunció el inicio de las investigaciones para establecer las circunstancias y causas que provocaron el trágico accidente en la selva peruana.

Expresamos nuestro más profundo pesar por el sensible fallecimiento de quien entregó su vida en cumplimiento del deber:

Teniente Segundo Álvaro Ernesto Cáceres Chávez

Su entrega, valentía y vocación de servicio permanecerán en nuestra memoria y en el corazón de la Institución. pic.twitter.com/qpGEGYbTDT — Marina de Guerra del Perú (@naval_peru) September 15, 2026

Institución lamenta deceso en medio de sus constantes operativos contra este flagelo

Esta lamentable pérdida se da cuatro días después del nuevo operativo conjunto realizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en los sectores de Platanal I, Platanal II, Tambopata y Barrial 2, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

Como resultado de la operación, las autoridades intervinieron 25 campamentos rústicos, 12 balsas draga, tres balsas traca, 17 motores, un generador eléctrico, cuatro tolvas, siete motocicletas, 2 000 calaminas, 190 galones de combustible, además de diversos equipos, herramientas y materiales logísticos empleados para la extracción ilegal de minerales.

Dicha acción contra la minería ilegal, generó un golpe económico de S/13 343 670.00 a las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad ilícita. En ese sentido, la FEMA del Ministerio Público dispuso que el material intervenido fuera destruido conforme al Decreto Legislativo N.º 1100, así como, para sentar un precedente en su lucha contra este flagelo en esta parte del país.

Desde la Marina de Guerra del Perú expresaron su profundo pesar por la irreparable pérdida de uno de sus integrantes; asimismo, informó que acompañará con profundo respeto y solidaridad a sus familiares, compañeros de armas y seres queridos en estos momentos de dolor, brindándoles toda la asistencia y apoyo requeridos.

Estado de emergencia en prorrogado Madre de Dios

El accionar en conjunto se llevó a cabo en el marco de la declaratoria de estado de emergencia por 60 días dispuesto por el Gobierno, el cual tiene vigencia desde el pasado 28 de agosto, en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata y en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia del Manu, región Madre de Dios.

En el marco del Decreto Supremo N.º 121-2026-PCM, la PNP se encarga del control del orden interno; mientras que, las Fuerzas Armadas brinda su apoyo operacional, determinado las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la medida excepcional se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

La implementación de las acciones previstas en el dispositivo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados y a las asignaciones de recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente.