La Victoria: asesinan a estibador en los exteriores del Mercado de Frutas

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un asesinato se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada en los exteriores del Mercado de Frutas, en el distrito de La Victoria, donde un estibador fue atacado a balazos. Según los primeros testimonios, sujetos a bordo de una mototaxi llegaron hasta la puerta 5 del establecimiento y dispararon directamente contra el trabajador.

La víctima fue identificada como Jorge Lara Almanza, de 63 años, quien era padre de familia. Tras el ataque, quedó tendido en el lugar. En la escena del crimen, personal de criminalística encontró 14 casquillos de bala.

Trabajadores escucharon los disparos

Personas que trabajaban afirmaron que trabajaba desde hace aproximadamente seis meses en el Mercado de Frutas como estibador. Además, se encargaba de labores de limpieza y de organizar los vehículos que se estacionaban en el frontis del establecimiento.

"Aquí estaba descargando paltas el camión de un amigo mío, le digo que voy a comprarme una gaseosa y escuchamos los balazos. El señor corrió y creo que quería esconderse, y ahí cayó", señala.

Al tratarse de un mercado mayorista que inicia sus actividades desde tempranas horas de la madrugada, se presume que habría habido más personas en la zona que pudieron presenciar o escuchar el ataque.

Policía investiga crimen como ajuste cuentas

De acuerdo con la hipótesis preliminar de la Policía Nacional, el crimen se habría producido por un presunto ajuste de cuentas. Las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

Cámaras de seguridad registraron el hecho

El acceso a las cámaras de videovigilancia permitió observar cómo una mototaxi de color azul se desplaza por las angostas calles que rodean el mercado, en medio del movimiento habitual de los trabajadores. En las imágenes también se logran apreciar los destellos producidos por los disparos del arma de fuego.

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