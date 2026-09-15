Minsa amplía horario de atención temporal para jornada de vacunación contra el sarampión: conoce quiénes pueden acudir

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el incremento de casos por sarampión, el Minsa ha anunciado mayores facilidades para que la población pueda acceder a la inoculación. Para ello, ha ampliado el horario de atención para la jornada de vacunación. El objetivo de esta iniciativa es que los niños, adultos y personas de la tercera edad puedan completar sus dosis.

Minsa amplía horario de atención para su jornada de vacunación

El Ministerio de Educación (Minsa) anunció en su cuenta oficial que el horario de vacunación en el Centro Materno Infantil Magdalena ubicado en el Jr. Junín 322, en el distrito de Magdalena del Mar, tendrá una variación en el horario de atención y se mantendrá hasta la primera semana de noviembre.

Para ello, la población podrá acudir al establecimiento de salud de lunes a domingo, desde las 7:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. Esta ampliación de horario se mantendrá hasta la primera semana de noviembre, por lo que las personas tendrán mayores facilidades para acudir después de sus actividades laborales, escolares o familiares.

¿Quiénes pueden ir a aplicarse la dosis de vacunación?

La atención está dirigida a toda la población, incluyendo niños, adolescentes, jóvenes, gestantes, adultos y personas mayores de 60 años . De esta manera, el Minsa busca incrementar la cobertura de inmunización y prevenir enfermedades que pueden generar complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables.

¡Atención familias! Minsa amplía el horario de vacunación en el Centro Materno Infantil Magdalena



El centro de salud atenderá de lunes a domingo de 7:30 a. m. a 10:00 p. m., para que más familias puedan completar el esquema regular y reforzar la protección frente a enfermedades... pic.twitter.com/tQfEkX4UEN — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 15, 2026

¿Cuál es el motivo de la ampliación de horario?

Esta acción se desarrolla en el contexto de la emergencia sanitaria por el brote de sarampión que se encuentra expresada en el Decreto Supremo N.° 013-2026-SA y prorrogada por 90 días calendario, desde el 15 de agosto.

La medida responde a la transmisión local confirmada en Puno y al riesgo elevado de que la enfermedad se prolifere en Lima Metropolitana y otras regiones del país.

Teniendo en cuenta ello, el Minsa fortalece las acciones de vacunación contra el sarampión con la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola) para niñas y niños de 12 y 18 meses.

El Minsa recordó que la vacunación constituye una de las principales herramientas para prevenir enfermedades, reducir el riesgo de nuevos brotes y proteger a las personas con mayor posibilidad de desarrollar complicaciones.

Por ello, recomendó a las familias a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a los establecimientos de salud, especialmente para proteger a los menores, gestantes y adultos mayores.

Finalmente, la Minsa amplía horario de atención temporal para jornada de vacunación contra el sarampión con la finalidad de tener mayor cobertura para la población.